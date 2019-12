De leukste nieuwe youngtimers van 2020

Een stokoude klassieker kun je koesteren, poetsen, en stallen tot je een ons weegt. Vervolgens rijd je hem voor een leuk zondagsritje of clubevenement naar buiten. Aan een youngtimer – zeker als je hem dagelijks voor zakelijk gebruik inzet – stel je heel andere eisen. Na lang wikken en wegen komen we tot de onderstaande top 10 van auto’s die in 2005 werden voorgesteld.

10. Range Rover Sport

Land Rover had met de Range Rover lange tijd zo'n beetje het monopolie in het segment van de premium SUV's. In 1997 werd de Mercedes ML de eerste luis in de Britse pels. Echt lastig kreeg de Range Rover het met de komst van de BMW X5 (1999) en de Porsche Cayenne (2002). In het terrein kon de Range Rover ze prima aan, maar op verhard liet het Duitse tweetal hem stevig in het asfalt bijten. Tijd voor iets nieuws! Dat werd in 2005 de Range Rover Sport. Uiterlijk heeft hij veel gemeen met de 'gewone' Range Rover, maar op de openbare weg is het Zoef de Haas tegen Wammes Waggel. Ook in de modder is de Range Rover Sport een kanjer. Dat-ie al wat ouder is, ziet geen mens. Let wel op de staat van onderhoud, want de Range Rover Sport is een auto die regelmatig vertroeteld wil worden. Check met name de werking van de luchtvering. Met de trage 2.7 TDV6-motor 'doet' een Range Rover Sport uit 2005 ongeveer 6.000 euro. Maar die wil je niet. Leuk wordt het pas vanaf de 4.4 V8, die grofweg het dubbele kost. Zuipen doen deze alleskunners allemaal.



9. Bentley Continental Flying Spur

Als je niet bang bent om indruk te maken, rijd je vanaf 50 mille in deze Bentley Continental Flying Spur. Bij zijn introductie was hij alleen leverbaar met een 560 pk sterke W12-motor. Die bezorgde Bentley's gloednieuwe sedan een honderdsprint van 5,2 seconden en een topsnelheid van ruim 250 km/h. Daarmee was de nieuwbakken Brit vijftien jaar geleden een van de snelste vierdeurs sedans ter wereld. Maar ook anno 2020 kan-ie nog best meekomen. Volgens eeuwenoude Bentley-traditie werd de Continental Flying Spur met de hand gebouwd. Maar geheel in tegenstelling tot alle oude Britse gebruiken, deelt de Continental Flying Spur zijn technische genen met de Volkswagen Phaeton. Maar goed, die heeft geen Bentley-logo op de neus. Tegenwoordig koop je een Continental Flying Spur uit de beginperiode voor pakweg een tiende van de nieuwprijs, oftewel zo'n 33.000 euro. Hij is pas onlangs vervangen door een nieuw model, dus je rijdt er optisch nog heel actueel bij.



8. Fiat Croma

Als je z'n Quasimodo-achtige trekken bekijkt, zou je het niet zeggen. Maar de Fiat Croma die in 2005 het levenslicht zag, komt voort uit de pen van Giorgetto Giugiaro. Waarschijnlijk was de Italiaanse grootmeester wat te lang in zijn zwarte Matrix-periode blijven hangen. Grote Italianen hebben het nooit gemakkelijk buiten hun thuisland, en de Croma werd niet de uitzondering die deze regel bevestigde. De ruime Fiat werd zelfs een uitgesproken muurbloempje. Want wat was dit nu? Een MPV, een stationwagon of een hatchback? De slimme youngtimer-koper zal het salami wezen. Die koopt voor hoogstens 4 mille heel veel ruimte en comfort. Tenminste, áls je nog een goede Croma van deze lichting kunt vinden. Niet dat ze inmiddels allemaal bruin en weggeroest zijn, maar veel zijn bij gebrek aan restwaarde naar het buitenland verdwenen of voortijdig gesloopt.



7. Mazda MX-5 (NC)

Hoef je beroepsmatig weinig anders te vervoeren dan jezelf en een rugzak of een handtas? Mijd je het liefst de snelwegen en rijd je graag een stukje om door de provincie? Dan kun je vanaf 2020 in een bijtellingsgunstige Mazda MX-5 van de derde generatie (NC) rijden. Hij is licht, betrouwbaar en betaalbaar (vanaf ca. 5000 euro). Zo combineer je heel veel rijplezier met slim zakendoen. Als je een mooiweer-cabriorijder bent, monteer je in de winter gewoon een hardtop. Hoewel de MX-5 vooral goede eigenschappen heeft, moet je hem niet blind vanaf het scherm kopen. Vooral niet als je langer bent dan 1,90 meter, want een ruimtewonder is deze pret-Japanner allerminst.



6. Subaru Tribeca



Wil je wel een dikke SUV, maar gruw je van het patserige imago van de BMW X5 en de Porsche Cayenne? En vind je de Volvo XC90 te log en te cliché? Dan ben jij klaar voor de superbetrouwbare Subaru Tribeca. Of voluit: de Subaru B9 Tribeca. Deze volvette S(l)oeb was eigenlijk alleen bedoeld voor de VS. Ook zijn naam heeft een Amerikaanse oorsprong. Tribeca staat namelijk voor the Triangle Below Canal Street, een trendy buurt in New York. De toevoeging B9 is de codenaam van de 245 pk sterke drieliter boxermotor. Dat de auto er van voren nogal sullig uitziet, is de schuld van de afdeling Neuzendesign van Subaru. Volgens de Japanners refereert de grille met de twee 'vleugels' aan weerszijden naar Subaru's verleden als vliegtuigbouwer. Juist, ja. Gelukkig is het dashboard wél mooi. Overigens kwam de Tribeca pas in 2006 naar Nederland. Dus mocht je hem al in 2020 als youngtimer willen rijden, dan moet je er eentje importeren. In Nederland kost een Tribeca uit 2006 tussen de 6 en 9 mille.



5. Volkswagen Passat (B6)

Opmerkelijk eigenlijk hoe representatief de Volkswagen Passat B6 nog oogt. Met deze ruime, comfortabele middenklasser kun je je overal en altijd vertonen. Zonder dat je meteen vragen oproept over de solvabiliteit van je bedrijf. Toch hoeft het geld niet bij je tegen de plinten op te klotsen. Vanaf 4000 euro heb je al een nette Volkswagen Passat B6 uit 2005 voor je bedrijfspand. Dan hebben we het wel over een simpele 1.6 FSI. Let wel, zónder T, dus turboloos en met slechts 116 pk. Daarmee is deze gezinsbak geen strepentrekker. Maar je kunt ook gaan voor een 2.0 FSI (136 pk) en wie durft, koopt een Passat 3.2 V6 4Motion (vanaf ca. 9000 euro). Diesels zijn er te over, maar de vraag is of je die nog aandurft in het huidige antidieselklimaat.



4. Lexus GS



O, 2005, we herinneren het ons nog als de dag van gisteren. Lexus komt met de nieuwe generatie GS; een forse, strak gelijnde, vierdeurs sedan met fastback-achtige contouren. En vooral: nog zonder die schreeuwerige spindle grille. Wij vinden deze Lexus GS misschien we de mooiste aller Lexi. Wat hem extra aantrekkelijk maakt, is dat je kunt kiezen tussen een zescilinder, een achtcilinder en (vanaf 2006) een hybride. Bij de nieuwe GS zit je automatisch aan een H-variant vast. De 250 pk sterke GS 300 is al rap zat, met de achtcilinder GS 430 (283 pk) maak je de mensen maar aan het schrikken. De gunstige aanschafprijzen (vanaf 7.000 euro), de opperste betrouwbaarheid en de verwenservice van de Lexus-dealer maken een deel van de hoge gebruikskosten goed.

3. Honda Civic



Na de saaie zevende generatie van de Honda Civic zorgde de achtste editie eind 2005 voor opschudding. Zowel vanbuiten als vanbinnen oogde de auto behoorlijk futuristisch. De 'glazen' grille, de achterkant met de door een spoiler gedeelde achterruit en het 'getrapte' dashboard riepen gemengde reacties op. Benzinefans konden kiezen uit twee viercilindermotoren. Met 1,4 dan wel 1,8 liter inhoud. De kleinste motor heeft slechts 83 pk en dat is wat armetierig, zeker gezien de snelle looks. De stap naar de 140 pk sterke 1.8 is best groot. Deze is dan ook ruimschoots op zijn taak berekend. Al vraagt hij wel hoge toerentallen. Daarvoor betaalt hij je terug met een heerlijk strakke versnellingsbak, een exacte besturing, een fijn weggedrag en heel veel binnenruimte. Wie niet van schakelen houdt, kan opteren voor de soepele 2,2-liter dieselmotor. Voor 4000 tot 6000 euro heb je een fris exemplaar van deze spacy Civic te pakken.



2. BMW 3-serie (E90)

De BMW 3-serie van de E90-generatie kreeg de ondankbare taak om de E46 af te lossen. En ook als youngtimer heeft de E90 nog een hele kluif aan zijn voorganger. De E90 oogt dan wel moderner, maar volgens veel BMW-fans steekt hij minder degelijk in elkaar. Over de materialen in het interieur zijn de E46-liefhebbers evenmin enthousiast. Met de binnenruimte en de nóg strakkere rijeigenschappen van de E90 is iedereen wel weer blij. Ga je voor praktisch, dan kies je een Touring, maar ook voor een coupé of cabrio kun je bij de BMW E90 terecht. De keus in motoren is enorm, van de bescheiden viercilinder in de BMW 316i (122 pk) tot likkebaardend lekkerlessende zescilinder in de 335i (306 pk). Sommige viercilinders hadden issues met de distributieketting, maar inmiddels zouden die verholpen moeten zijn. Voor zo'n 6 mille koop je al een nette, frisse E90, voor de topversies wordt het viervoudige gevraagd.



1. Alfa Romeo 159

Eigenlijk zijn we al jaren verliefd op de Alfa Romeo 159. Bij zijn introductie kreeg de opvolger van de succesvolle 156 veel kritiek vanwege zijn overgewicht. Voor een bijtellingsgunstige youngtimer willen we dat best door de vingers zien. Want wat is en blijft dit toch een schitterende auto. De scherpe neus met de zes priemende ronde koplampen, het ranke profiel en het prachtige interieur hebben een stimulerend effect op de speekselklieren. Dat de ergonomie niet top is, daar wen je wel aan. Vallen de prestaties van de basismotoren een beetje tegen? Ach, want boeit dat, met de aanstaande nietharderdanhonderd-tijden? Daarnaast stuurt de Alfa 159 messcherp, voelt hij zeer degelijk aan en is-ie ook nog onverwacht comfortabel. Nog beter is de faceliftversie van na 2008, maar ja, kun je nog drie jaar wachten? Om het geld hoef je het niet te laten. Voor pakweg 4000 tot 6000 euro kun je al een mooie frisse 159 kopen. De eerste edities kunnen last hebben van een matige synchronisatie van de eerste versnelling, en ook roest aan het voorste subframe komt voor. Maar verder is de 159 betrouwbaarder dan zijn reputatie.