Dit moet je weten over autorijden in 2020

Gaan de autoverkopen in 2020 stijgen of dalen?



"Voor 2020 verwacht ik dat we net als in 2019 uitkomen op 425.000 auto’s. Dat is bedroevend laag. Maar binnen dat aantal zul je wel verschuivingen zien. Het aandeel elektrische auto’s bedraagt in 2019 ongeveer 11 procent van de totale markt, dat zijn ongeveer 47.000 auto’s. In 2020 zal dat aandeel stijgen naar ongeveer 15 procent. Nog opvallender is dat 55 procent van de nieuw verkochte auto’s in 2020 zal bestaan uit private- en zakelijke leaseauto’s. De tsunami aan Tesla's heeft ook ons verbaasd.”

Blijft de occasionverkoop stijgen in 2020?

“De occasionmarkt volgt de wet van de communicerende vaten. Autotypes die we hier niet hebben of te prijzig zijn, worden uit het buitenland gehaald. Je ziet nu dat de wat grotere en zwaardere auto’s worden geëxporteerd. Datzelfde geldt voor auto’s met een dieselmotor. Aan kleine, zuinige occasions hebben we een tekort en die worden nu geïmporteerd. Je zou kunnen zeggen dat de Volkswagen Passat op diesel wordt verkocht naar het buitenland en er een Volkswagen Polo voor terugkomt. In 2019 halen we een record van 1,2 miljoen verkochte auto’s, nieuw en vooral tweedehands. Dat is logisch, want er komen meer Nederlanders bij met een rijbewijs en nieuwe auto’s zijn relatief duur. Wat de prijs van occasions betreft wordt een lage kilometerstand belangrijker dan het bouwjaar.”

"Het is een wonder dat we met onze smerige auto's zo lang ongehinderd de binnensteden in konden rijden."

Krijgt waterstof een kans in 2020?

“Waterstof is een geweldig alternatief, maar minder geschikt voor consumentengoederen. Wél voor industriële toepassingen. Bijvoorbeeld in de havens, dan is de aanvoer eenvoudig te realiseren. Daar komt een belangrijk punt bij op autogebied. De politiek zit duidelijk niet te wachten op nog een extra factor in het milieubeleid. De transitie naar elektrisch rijden is al ingewikkeld genoeg en daar hebben ze volledig op ingezet. Ik zie wel degelijk toekomst voor waterstof, maar dan vooral op industrieel terrein. Niet in de autobranche."



Is de opmars van elektrische auto’s nog te stoppen?

“Nee. Er bestaat een groeiend maatschappelijk en politiek besef dat we nu de stap moeten gaan zetten naar elektrische auto’s. De staatssecretaris zelf hield voor 2019 rekening met slechts 35.000 EV’s. Hij onderschatte het effect van de lage bijtelling. Voor de particulier blijft de aanschaf van een EV nog een beetje eng. De modelkeuze voor elektrische auto’s is nu nog best beperkt, maar in 2020 zul je vooral in het tweede en derde kwartaal zien dat de verkoopaantallen gaan stijgen. Dan komt Volkswagen bijvoorbeeld met de ID.3.”

"Voor waterstof zie ik geen toekomst in de autobranche "

Blijft de suv populair in 2020?

“Opvallend is vooral dat het aantal kleine auto’s in de prijslijst afneemt. Er wordt te weinig aan verdiend en in Nederland drukken de BPM-tarieven relatief zwaar op kleinere modellen. Daarbij willen fabrikanten auto’s produceren die ze kunnen ombouwen naar elektrische versies. Daar zijn grotere auto’s veel beter voor geschikt, want kleinere modellen kunnen dat accupakket niet kwijt. Het is niet zo dat het aantal suv’s enorm aan het stijgen is, maar wél zo dat het aantal kleine auto’s afneemt. Dat is de reden waarom het marktaandeel van suv’s relatief sterk toeneemt. Voor 2020 zie ik voor de suv alleen maar verdere groei.”

Is de tijd van dieselmotoren definitief voorbij in 2020?

“De neergang van de dieselauto’s mag je gerust spectaculair noemen: in 2019 zijn er minder diesels verkocht dan EV’s. In technisch opzicht kun je makkelijk verdedigen hoe schoon dieselmotoren tegenwoordig zijn, maar dat is het punt niet. De consument weet op dit moment gewoon niet meer waar hij aan toe is met een diesel. Kun je er over een paar jaar nog wel Amsterdam mee in? Deze onzekerheid vertaalt zich onmiddellijk in gedrag, dus diesel zal verder terugvallen ten faveure van elektrische auto’s. Die ontwikkeling stopt voorlopig niet. Gezien de CO2-problematiek hebben we diesels misschien nog wel nodig in de toekomst, maar dat ligt bij de politiek.”

In 2019 zijn er minder diesels verkocht dan elektrische auto's."

Kunnen we nog meer milieuzones verwachten in 2020?

“Ja, dat zit er overduidelijk aan te komen. Verschillende steden zijn er al mee bezig. Wij volgen als klein land toch vaak de grotere landen. Als je naar Duitsland kijkt, staat ons nog wel wat te wachten. Elke Duitse stad heeft zijn eigen normen en dat leidt tot een warboel aan regeltjes. Ik begrijp het verzet wel tegen de invoering van milieuzones. Maar je kunt de redenering ook omdraaien; eigenlijk is het een wonder dat we met onze smerige auto’s zo lang ongehinderd de binnensteden in konden rijden.”

