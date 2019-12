Hierom is de Mitsubishi Outlander PHEV mijn auto van het decennium

Het verhaal is bekend. In 2013 kwamen plug-in hybrides in aanmerking voor 0 procent bijtelling. Wat een geluk voor Mitsubishi Nederland dat het toen net de Outlander PHEV in zijn leveringsprogramma kreeg. Mitsubishi – een merk in de marge – werd overspoeld door orders: 11.000 om precies te zijn.

Plug-in hybrides

In de laatste weken van 2013 moesten de dealers als een gek aan de slag om nog voor het nieuwe jaar 8000 auto’s af te leveren. Want in 2014 ging de fiscale bijtelling voor plug-in hybrides naar 7 procent. De horror!

Jaguar I-Pace

Zo’n zelfde hausse zagen we vorig jaar, toen ze op het Nederlandse hoofdkantoor van Jaguar dag en nacht in touw waren om meer dan 3000 I-Pace’s af te leveren (dit jaar verkocht Jaguar er maar 340). En deze maand gaan we weer precies hetzelfde zien, waarschijnlijk bij Tesla.

Bijtelling omhoog naar 8 procent

Want per 1 januari is het weer zover: de zakelijke bijtelling gaat voor de zoveelste keer op de schop. Ditmaal gaat hij voor volledig elektrische auto’s van 4 procent over de eerste 50.000 euro naar 8 procent over de eerste 45.000 euro.