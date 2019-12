Alpina B3 Biturbo

Ik heb het geluk gehad dat ik in vijf verschillende Alpina’s heb mogen rijden en allemaal waren het ultieme reiswagens. Deze B3 Biturbo wordt dan ook mijn daily driver. Hij is ruim, comfortabel, snel en ingetogen. Ik bestel hem in het Alpina Grün, zonder die lelijke striping, maar mét de typeaanduiding achterop. Anders wordt hij wel érg anoniem …

BMW 850CSi

Doe maar een brandweerrode, zoals ik hem vroeger in autobladen zag staan. Want dit is onvervalst jeugdsentiment. Door de ogen van mijn vijftienjarige zelf was de BMW 850CSi de mooiste auto ooit gemaakt. Inmiddels heb ik erin gereden en dat viel niet tegen. Er gaat niets boven een 5,6-liter atmosferische V12 en een handgeschakelde zesbak.

Lancia 037

De Lancia 037 wordt het begin van een verzameling. Als op oudejaarsavond mijn lotnummer het winnende blijkt te zijn, start ik een zoektocht naar Groep B-homologatiespecials. De Lancia is de eerste omdat ik hem gewoon zo ontzettend fraai vind. Daarna volgen de Audi Sport Quattro, Ford RS200, Peugeot 205 Turbo 16 en Citroën BX 4TC.

McLaren 720S

Ik moet eerlijk bekennen dat ik me kapot zou schamen als ik in een supersportwagen zou rijden. Want zeg nou zelf, je kunt je in Nederland toch niet vertonen in zo’n aanstellerig apparaat? En toch moet er een McLaren 720S in mijn verzameling. Gun me een uitspatting. Ik heb hem in mijn hoofd al samengesteld: donkergroen metallic met goudkleurige sterwielen.

Porsche 911 Cabriolet

Twee vliegen in één klap. Ik wil een Porsche 911, maar ook een cabriolet, dus neem ik de nieuwste Neunelfer. Want het is een cliché omdat het waar is: de 911 is de allerbeste allround sportwagen op de markt. Een Turbo, GT3 of GT3 RS is veel te gek. Aan een 'simpele' 911 Carrera met 385 pk en achterwielaandrijving heb ik meer dan genoeg.