Deze auto's koopt Gert als hij de Staatsloterij wint

Als ik met mijn Oudejaarslot van de Staatsloterij de hoofdprijs van 30 miljoen zou winnen, ging ik waarschijnlijk in de klassiekerhandel. Heel Europa doorkruisen, op zoek naar mooie auto's met bijzondere verhalen. Ik doe niet aan peperdure investeringsobjecten voor mede-miljonairs. Nee, mijn voorkeur gaat uit naar mooie, betaalbare auto's die dierbare herinneringen tot leven wekken. Klassiekers en youngtimers die ik - in elk geval een tijdje - graag zelf zou willen houden, zijn er ook genoeg. In mijn relatief bescheiden top 5 staan er drie. Mijn lijstje wordt gecompleteerd door twee moderne auto's waarmee ik mezelf die klassiekers en youngtimers wel zie opsporen en naar huis brengen.

5. Lamborghini Urus

Eigenlijk ben ik niet zo'n fan van SUV's, maar voor de allerfoutste exemplaren heb ik dan wel weer een zwak. En als je dan toch 30 miljoen in je achterzak hebt branden ... Ik twijfel tussen de Mercedes-AMG G 63, de Porsche Cayenne Turbo S-E Hybrid en de Lamborghini Urus. Uiteindelijk is de Mercedes me te log en de hybride Cayenne me te politiek correct. Ik kies voor de Lambo, vooral omdat-ie zo lekker extreem is. Hij heeft de subtiliteit én de humor van Hans Teeuwen als Sinterklaas in Jiskefet. Het is een onbeschofte, 650 pk sterke gulzigaard die zowel asfalt, zand als modder verorbert. Hiermee trek je de best verborgen schuurvondsten over de steilste bergweggetjes van Europa. Heb je 800 kilometer door Duitsland voor de boeg? Zet de Anima-hendel in standje Strada en het asfalt schiet desnoods met 305 km/h onder de 23-inch wielen (optie) door. En dat voor nog geen 3 ton. Da's maar 1 procent van de hoofdprijs!

4. Saab 9000 Aero

Met de aanschaf van een Saab 9000 Aero sla ik al helemaal geen gat in de begroting. Een goed exemplaar is weliswaar lastig te vinden, maar áls er eentje opduikt, kost-ie zelden meer dan 15.000 euro. Wel vervul ik met de aankoop van deze super-Zweed een lang gekoesterd verlangen. Al sinds 1992 hunker ik naar deze supersnelle gezinsauto. In de loop der jaren heb ik een paar proefritten gemaakt, maar tot aanschaf kwam het helaas nooit. Met 225 pk en 342 Nm uit een 2,3-liter viercilinder turbomotor maak je tegenwoordig geen diepe indruk meer. Maar ruim 25 jaar geleden liet deze viercilinder Saab de Duitse concurrentie met V8-motor in het stof bijten. Sterker nog, in de vijfde versnelling ging je met de 9000 Aero vlotter van 80 naar 120 km/h dan met een Ferrari Testarossa! Ook nu is de Saab 9000 Aero nog een fijne reismachine, en de speciaal ontworpen 'oorfauteuils' bieden een geweldig comfort. Wat mij betreft een zwaar onderschatte auto met klassiekerpotentie.

3. Porsche 911 Carrera S

Tja, de Porsche 911 is natuurlijk een cliché. Tegelijkertijd is hij zó goed dat je er niet omheen kunt. Veel 911-fans zweren bij de generaties met luchtgekoelde motor. Van die nostalgie heb ik geen last. Ook de watergekoelde boxermotor van de nieuwe Porsche 911 (992) klinkt nog lekker rasperig. En hoewel een bovenmodaal inkomen van pas komt als je 911 wilt rijden, hoef je ook weer geen multimiljonair te zijn om er eentje te kopen. De 450 pk sterke Carrera S is er al vanaf een kleine 160.000 euro. Bovendien is de huidige 911 zó veelzijdig, dat je eigenlijk geen andere auto nodig hebt. Tenminste, zolang je niet meer dan één passagier bij je hebt. Een ritje naar de supermarkt, een weekendje op en neer naar Normandië of een trackday - de 911 kwijt zich moeiteloos van zijn taak. Bloedsnel, comfortabel en lichtvoetig.

2. Citroën DS 23 Pallas

Dé auto van de twintigste eeuw: de Citroën DS. Ongeëvenaard in vormgeving en veercomfort en herkenbaar uit duizenden. Het summum is dan natuurlijk de DS 23 Pallas. Een geweldige berline om het platteland van Frankrijk mee te verkennen en een auto waarnaar je blíjft kijken. Eind jaren zestig al met bochtverlichting! Voor een mooi exemplaar wordt tegenwoordig zomaar 40.000 euro gevraagd. Als nieuwbakken miljonair lach ik daar om.

1. Ferrari 456 GT

Lang twijfel ik voor mijn nummer één tussen de Ferrari 275 GTB en de Ferrari 456 GT. Uiteindelijk ga ik voor de laatste. Van deze auto heb ik begin jaren negentig nachtenlang wakker gelegen. Een jaar of twee geleden heb ik voor het eerst met een Ferrari 456 GT gereden en mijn liefde bleef recht overeind! Wat een schoonheid. Geen lijn te veel en toch is elke millimeter boeiend aan dit raspaard. En dan die motor ... De 5,5- liter V12 van de 456 buldert 442 pk bij elkaar, goed voor een honderdsprint van 5,2 seconden. Als je het gas er strak op houdt, is de koek pas op bij 308 km/h. Dat levert deze beauty met zijn buizenframe en aluminium carrosserie in 1992 het predicaat 'snelste vierzitter ter wereld' op. En ondanks zijn GT-karakter, kleeft de 456 ook bij 250-plus als een magneet aan het asfalt. Ook binnenin is het een en al raffinement en subtiliteit. Zeker als je een exemplaar hebt met de lichtbeige leren bekleding. En dat voor een luttele 75.000 euro ...