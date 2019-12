Rijplezier als prioriteit in de Mazda MX-5

Fans van het eerste uur importeren de roadster uit de Verenigde Staten waar hij door het leven gaat als Miata. De verschillen tussen de Miata daar en de MX-5 hier zijn klein, bijvoorbeeld aan de verlichting en het uitlaatsysteem.

De vroege modellen hebben een eenvoudige uitrusting en de bestuurder moet het stellen zonder comfortverhogende opties zoals centrale vergrendeling, elektrische ramen of airconditioning. Of dat een nadeel is, mag je zelf bepalen. Met de koop van een Miata zijn in de regel weinig risico’s gemoeid. De officiële introductie van de MX-5 in Europa vond plaats in mei 1990 en voor ongeveer 5000 euro koop je een goed onderhouden exemplaar van de eerste generatie met minder dan 100.000 kilometer op de teller.

Weinig roest

De eerste MX-5 is goed beschermd tegen roest. Desondanks zijn de wielkasten, de dorpels en de voorspatborden risicoplekken. Let extra goed op de dorpeluiteinden voor de achterste wielkasten. Daar stroomt regenwater van de kap naar buiten, tenzij de afvoer verstopt zit. Vooral als de auto in de winter stilstaat, slaat roest hier het hardst toe.

Een andere aandachtspunt in de softtop. Met het juiste onderhoud gaat het vinyldak acht tot tien jaar mee. Daarna moet het vervangen worden. Controleer bij aankoop van een MX-5 of het dak goed aansluit op de body en de ramen en wees alert op lekken. Test ook of het frame soepel opvouwt en de daksluitingen in orde zijn. Een nieuw dak is te koop bij verschillende fabrikanten. Als je handig bent, kun je zelfs het dak van de tweede generatie passend maken. Op die manier verruil je automatisch de kunststof achterruit voor een verwarmd venster van glas.

Betrouwbare motoren

De motoren van de MX-5 staan bekend als betrouwbaar. Aanvankelijk was er alleen een 1,6-liter benzinemotor met 115 pk verkrijgbaar en in 1994 kwam de niet heel veel beter presterende 131 pk sterke 1.8 benzine op de markt. In het jaar daarop werd het vermogen van de 1,6-liter basismotor verlaagd tot 90 pk. Met regelmatig onderhoud is een levensduur van 400.000 kilometer mogelijk.

De distributieriem moet elke 90.000 kilometer worden vervangen. Defecte bougiekabels en bobines zijn een veelvoorkomende oorzaak van onregelmatig lopende motoren en vermogensverlies. Versleten hydraulische klepstoters zijn te herkennen aan een tikkend geluid als de motor warm is. Vervangen is een must. Nalatig onderhoud kan resulteren in eenzijdig versleten of vastzittende remklauwen achter.

Wendbare mooiweerbolide

De perfecte gewichtsverdeling (50 : 50), de soepel schakelende handbak en de achterwielaandrijving maken van de MX-5 een wendbare mooiweerbolide – maar alleen als het onderstel meewerkt. Maar al te vaak lijdt het rijplezier onder defecte fusee- en stuurkogels als gevolg van goedbedoelde ingrepen zoals stijvere veren, sportschokdempers en brede banden. Ongelijke slijtage van het bandenprofiel vertelt genoeg over de rijstijl van de vorige eigenaar.

Diezelfde eigenaar kon wellicht ook de verleiding niet weerstaan om het motorvermogen te verhogen met een turbo of een mechanische compressor. Deze upgrade-kits zijn nog steeds te koop, net als de meeste onderdelen. Mazda heeft voor de eerste MX-5 bijna alles op de plank liggen, maar je moet grif betalen om een onderdeel van deze plank af te mogen pakken. Alleen voor een nieuwe softtop (exclusief frame) vraagt Mazda al ruim duizend euro. Heb je ook een nieuw dakframe nodig, dan komt er nog eens duizend euro bij. Een ervaren autostoffeerder klaart de klus voor de helft van het geld.

Een echte klassieker

Al met al staat de eerste MX-5 er goed voor. De betrouwbare Japanner heeft vele fans en mag gerust een klassieker genoemd worden. Een MX-5 in originele staat vinden, kan enige tijd in beslag nemen. Hoe erg de zomerzon ook lonkt, het is beter om weg te blijven van exemplaren waaraan onvakkundig gesleuteld of gelast is. Eventuele schadereparaties zijn bij voorkeur uitgevoerd door een schadeherstelbedrijf, aantoonbaar met een factuur. In het ideale geval is de hele geschiedenis van de auto bekend, met rekeningen en onderhoudspapieren. Dat een MX-5 van de eerste serie veel vorige eigenaren heeft, is eerder regel dan uitzondering. Laat je hierdoor niet afschrikken.

De MX-5 is een leuke roadster met eigenlijk geen concurrenten in dit prijssegment. Met een bagageruimte van 160 liter leent de compacte Japanner zich perfect als tweede auto: ideaal voor zowel toertochten in een warm weekend als woon-werkverkeer.

