Hierom is de Saab 9-5 mijn auto van het decennium

In juni 2010 verheugde ik me zeer op een persreis naar Trollhättan: de nieuwe Saab 9-5 werd geïntroduceerd. De Saab 9-5 stond symbool voor de wederopstanding van Saab, na het ongelukkige huwelijk met General Motors. Extra leuk was dat het onder Nederlandse leiding gebeurde. Spyker had Saab overgenomen en CEO Victor Muller straalde.



Plezierrit met de Saab 9-5



Saab had uitgepakt: het wilde laten zien dat het na vele verliesgevende jaren een stralende toekomst tegemoet ging. Alles zat mee in Zweden, zelfs het weer. De zon scheen, we reden over mooie verlaten wegen van Göteborg naar Trollhättan. Ik vond het uiterlijk van de 9-5 ook nog eens prachtig: het was een echte Saab. Stijlvol en ingetogen. Dat de motoren (nog van GM) en het dashboard niet hypermodern waren, ach, daar viel wel mee te leven. De 9-5 was precies de auto waar ik gek op ben: zeer comfortabel, met heerlijke stoelen en alle mogelijke luxe aan boord.



Saab 99 Turbo



De vrolijkheid werd bijna Noord-Koreaans: in de fabriek in Trollhättan troffen we alleen maar blije Zweden aan. Ze zaten niet werkloos thuis met kratten bier van de staatswinkel, maar mochten weer Saabs in elkaar schroeven. Victor Muller was een paar maanden eerder met daverend applaus onthaald als de Verlosser. Er liepen nog nauwelijks auto’s van de band, maar hé, dat zou in de nabije toekomst wel anders worden.



Na de 9-5 beloofde Victor Muller vele nieuwe modellen, zoals een nieuwe 9-3 en een aantal crossovers. Om ook nog even het roemruchte verleden aan te stippen, stonden de mooiste modellen uit de Saab-historie voor ons klaar voor een proefrit. Ik koos voor de Saab 900 Turbo 16 Cabrio, een van de favoriete modellen uit mijn jeugd, en de Saab 99 Turbo. Had ik al gezegd dat het een mooie reis was?



Aan tafel met Victor Muller



’s Avonds schoof Victor Muller aan. Gloedvol vertelde hij dat het helemaal niet raar was dat het verliesgevende Spyker het verliesgevende Saab had overgenomen. Iets met min en min is plus en een ‘perfect storm’. Je zou hem op zijn blauwe ogen geloven …

Het vervolg is bekend: anderhalf jaar later bleek Muller eerder luchtkastelen dan auto’s te bouwen en ging Saab failliet. De prachtige 9-5 was de laatste nieuwe Saab. Twee jaar geleden was ik op vakantie in Zweden en ging ik nog eens naar het Saab-museum in Trollhättan. Het was rustig en ik sprak lang met een vrijwilliger, die ooit voor Saab had gewerkt en mooie verhalen vertelde over het rijke verleden. Het faillissement en de loze beloften van Victor Muller deden hem nog altijd pijn.