Dit was het populairste autonieuws van 2019!

1 - E10-benzine verdringt euro 95; alarmfase 1 voor klassiekers en oldtimers?

Per 1 oktober 2019 zijn tankstations verplicht om E10-benzine te gaan verkopen in plaats van euro 95. Doordat E10-benzine 10 procent bio-ethanol bevat, kun je niet elke klassieke auto klakkeloos met E10 volgooien. Maar wat moet je dan?





2 - Peugeot e-Legend commercial hint naar productie

Gaat de Peugeot e-Legend daadwerkelijk in productie? Deze moderne opvolger voor de 504 Coupé was te zien in tv-commercials die deze suggestie wel wekken. Maar wat is de Peugeot e-Legend eigenlijk voor auto? Wij duiken nog eens in de fraaie concept car.





3 - Een Polestar 2 voor 40.000 euro? Dit moet je inleveren

De volledig elektrische Polestar 2 gaat 59.900 euro kosten. Dat is veel geld. Té veel geld voor veel mensen. Het feit dat je dan de luxe Launch Edition krijgt, verandert daar weinig aan. Gelukkig zijn er plannen voor een goedkope Polestar 2 met een prijs van rond de 40 mille.





4 - Uitzwaaier: Waarom wordt de Volvo V40 opgevolgd door een cross-over?

Zijn ze helemaal betoeterd bij Volvo? Nemen ze verkoopsucces V40 uit productie, staat er geen nieuwe klaar. Dat moet welhaast een vergissing zijn. Toch?





5 - Nederlandse prijs Volkswagen ID.3 (58 kWh): “Minder dan 36.000 euro”

Hoeveel gaat de Volkswagen ID.3 kosten in Nederland? We wisten al dat de prijs van de ID.3 1st met 58 kWh onder de 40.000 euro ligt. Op de website van Volkswagen lezen we dat er ook een ‘gewone’ ID.3 met 58 kWh komt: “Verwacht een Nederlandse prijs van minder dan € 36.000”.





6 - Nieuwe Opel Manta in 2022? Het kan zomaar gebeuren

Na lange tijd gaat het eindelijk weer goed met Opel. Zó goed zelfs, dat er weer gedacht wordt over de ontwikkeling van modellen die Opel-fans al jarenlang moeten missen. Een moderne versie van de Opel Manta bijvoorbeeld.





7 - Nieuwe BMW X1: de veranderingen, prijzen en lanceerdatum

De nieuwe BMW X1 herken je aan zijn grotere grille en nieren die in het midden samenvallen. Links en rechts ervan zie je vernieuwde adaptieve ledkoplampen. De benzine- en dieselmotoren krijgen vanaf maart 2020 gezelschap van de xDrive25e – een plug-in hybride.





8 - Mazda CX-30 krijgt prijskaartje

In september staat de nieuwe Mazda CX-30 in de showroom, maar Mazda heeft er alvast een prijskaartje opgeplakt. Mazda's nieuwe SUV zit niet alleen qua maatvoering tussen de CX-3 en de CX-5 in, ook met zijn prijs wordt het een middenmoter.





9 - Elektrische Porsche Taycan is misselijkmakend snel ... keer op keer op keer

De man op bijgaande foto lacht niet. En we begrijpen direct waarom. Want hij heeft de nieuwe Porsche Taycan maar liefst zesentwintig keer achter elkaar van 0 naar 200 km/h gejaagd. Dat er überhaupt nog wat in zijn maag zit …





10 - Zó werkt de Skyactiv-X motor van Mazda

Onlangs maakte Mazda bekend dat de nieuwe Mazda3 nu ook te bestellen is met de splinternieuwe Skyactiv-X motor. De nieuwe viercilinder op benzine heeft dieseltrekjes, maar dan zonder de milieunadelen. Hoe krijgt Mazda dat voor elkaar?