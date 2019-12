3 EuroNCAP-sterren voor 3 elektrische stadsauto’s

Het is het jaar 2011. De Volkswagen Up, Seat Mii en Skoda Citigo worden aan het publiek voorgesteld en Azerbeidzjan wint het Eurovisiesongfestival. Onder de motorkapjes ligt een 1,0-liter benzinemotor – als je elektrisch wilt rijden, koop je maar een Nissan Leaf 24 kWh (rijtest). EuroNCAP test de stadsauto’s en is in zijn nopjes met de resultaten: 5 uit 5 sterren voor de Volkswagen Up en zijn makkers. Bravo.

EuroNCAP nu strenger dan 8 jaar geleden

We zijn terug in 2019. De Volkswagen Up, Seat Mii en Skoda Citigo komen als elektrische versie op de markt. De eisen op het gebied van veiligheid zijn strenger dan acht jaar geleden. Met als resultaat dat alle drie de elektrische stadsauto’s maar 3 sterren scoren.

Gedoe om het noodremsysteem

EuroNCAP schrijft in het persbericht dat de stadauto’s uit 2011 een automatisch noodremsysteem hadden en de nieuwe elektrische stadsauto’s niet. Daarmee wekt de botsproefinstantie de indruk dat de stadsauto’s hun oorspronkelijke 5 sterren-score te danken hadden aan dat noodremsysteem.

Maar dat is niet zo. In het testverslag uit 2011 worden alleen het elektronische stabiliteitssysteem en de gordelverklikker beloond met punten. Het noodremsysteem wordt – voor zover wij zien - niet genoemd.

Rijstrookassistentie wel standaard

Wat kopen de nieuwe Volkswagen e-Up, Seat Mii Electric en Skoda Citigo-e iV hiervoor? Niets! Als de Volkswagen Groep meer sterren wilde scoren, had het behalve rijstrookassistentie ook een noodremsysteem moeten inbouwen …