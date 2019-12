Elektrische BMW iX3 krijgt actieradius van 440 kilometer

BMW loopt achter op elektrisch gebied. Althans, het merk heeft de voorsprong die het eerder had uit handen gegeven … Dat is een van de redenen dat topman Harald Krüger eerder dit jaar aftrad. Er was veel kritiek op zijn functioneren en hij besloot de eer aan zichzelf te houden.

Elektro-offensief

Vanaf 2020 begint BMW aan een elektro-offensief. Het eerste model dat op de markt komt, is de iX3. De stekker-X3 heeft een batterijcapaciteit van 80 kWh, waarvan 74 kWh bruikbaar is, die één motor aandrijft. De krachtbron zit op de achteras en is 286 pk en 400 Nm sterk.

BMW iNext

In 2021 krijgen de BMW i3 en iX3 gezelschap van de i4 en iNext. Die laatste is – net als de iX3 – een elektrische suv. Het model krijgt een WLTP-actieradius van 580 kilometer. De i4 is een sportsedan met zo’n 500 pk en 600 kilometer aan bereik.