Hoeveel batterijcapaciteit verliezen elektrische auto's per jaar?

Dat verschilt overigens behoorlijk per auto. Volgens Geotab – dat informatie verzamelde over 6300 voertuigen, verdeeld over alle merken en modellen – levert de luchtgekoelde accu van de Nissan Leaf bijvoorbeeld 4,2 procent capaciteit per jaar in. De Tesla Model S – met zijn vloeistofgekoelde batterij – zit precies op het gemiddelde, met 2,3 procent per jaar.

Warme temperaturen

Het maakt daarbij niet uit of je een elektrische auto vaak gebruikt (ontladen en opladen). Wat wel invloed heeft op capaciteitsverlies is het klimaat (bij warme temperaturen gaat er meer capaciteit verloren) en hoe vaak de auto aan een snellader wordt gehangen.

Tussen 20 en 80 procent

Wil je de batterij van je EV zo gezond mogelijk houden, dan raadt Geotab aan om het laadniveau altijd tussen de 20 en 80 procent te houden (tot 100 procent opladen, is niet goed) en weinig gebruik te maken van snelladers.