Vader F1-coureur Lance Stroll wil belang in Aston Martin

En die is mogelijk gevonden. Aston Martin is in gesprek met Lawrence Stroll, de Canadese miljardair die ook eigenaar is van het Racing Point Formule 1-team. Stroll verdiende zijn vermogen door slim in de kledingbranche te investeren. Hij stak ooit geld in Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Michael Kors. Zijn zoon – de 21-jarige Lance – rijdt sinds 2017 in de Formule 1: eerst voor Williams, daarna voor het team van zijn vader.

Aandelenkoers

Stroll zou een aanzienlijk belang willen nemen in Aston Martin. Hij wil daarbij profiteren van het feit dat de aandelenkoers Aston Martin momenteel enorm laag ligt. De sportwagenfabrikant ging in 2018 naar de beurs: een aandeel kostte toen 19 pond. Momenteel ligt de prijs op niet meer dan een halve pond. In de eerste negen maanden van vorig jaar maakte Aston Martin nog 91 miljoen pond winst. In dezelfde periode dit jaar is dat omgebogen naar bijna 22 miljoen pond verlies.

Meer vrouwen

Volgens algemeen directeur Andy Palmer valt vooral de vraag naar de compacte Vantage een beetje tegen. Hij heeft zijn hoop met name gevestigd op de DBX. De sportieve luxe-suv zal vooral meer vrouwen naar Aston Martin trekken, verwacht Palmer. De DBX moet op jaarbasis goed zijn voor zo’n 5000 auto’s. Ter vergelijking: vorig jaar bouwde Aston Martin in totaal ruim 6000 auto’s, verdeeld over de Vantage, DB11 en DBS Superleggera.