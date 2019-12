Honda viert twintig jaar S2000 met ... een S2000

Hij staat op de Tokyo Auto Salon, die begin januari wordt gehouden. Honda zegt naar de wensen van S2000-eigenaren te hebben geluisterd en op basis daarvan de S2000 20th Anniversary Prototype te hebben ontwikkeld. Veel heeft het niet om het lijf. Honda hield het bij andere bumpers, donkere koplampen, een gewijzigd onderstel en een vernieuwde audio-installatie.

Scherper nokkenasprofiel

De Honda S2000 kwam in 1999 op de markt. Zijn pièce de résistance was de F20C-motor voorin. Het atmosferische 2,0-liter blok gaf tot 6000 tpm eigenlijk niet thuis, maar schakelde daarboven over op een scherper nokkenasprofiel (VTEC). Het resultaat was een vermogen van 240 pk bij 8300 tpm. De toerenbegrenzer kwam er pas bij 9000 tpm in.

Langere mensen

De kunst was om vlak voor de begrenzer over te schakelen naar de volgende versnelling, waardoor de toeren terugvielen tot net boven de 6000 tpm. Van stilstand naar 100 km/h zou in 6,2 seconden moeten kunnen. De top van de Honda S2000 lag op 241 km/h. Het enige nadeel van de roadster is altijd zijn zitpositie geweest. Die is voor langere mensen verre van ideaal.

Civic Type R

Tijdens de Tokyo Auto Salon laat Honda niet alleen de S2000 20th Anniversary Prototype zien. Het model - dat zeker niet in productie gaat, maar een voorproefje biedt van aftermarketonderdelen - krijgt er gezelschap van een eerste generatie Civic Type R, met een 185 pk leverende B16B VTEC-motor.