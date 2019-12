´Tesla Cybertruck komt niet naar Europa´

De voetgangersveiligheid is overigens niet het enige probleem van de Tesla Cybertruck. Naar verluidt is de algehele constructie veel te stijf. Dat klinkt veilig, maar is het niet. Als een auto nauwelijks meegeeft bij een crash, dan moeten de lichamen van de inzittenden een groot deel van de schok opvangen. En airbags of niet, dat kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.



Cybertruck gaat in tegen Europese veiligheidsfilosofie



Stefan Teller, veiligheidsexpert van de TÜV, gaat zelfs nog een stapje verder. Hij stelt dat de Tesla ingaat tegen de Europese veiligheidsfilosofie: "De inzittenden voelen zich veilig, maar ze zijn het niet."



“De Tesla Cybertruck ziet eruit alsof hij voetgangers het liefst doormidden zou klieven.”

Dat de Cybertruck in de Verenigde Staten wel de weg op mag, heeft diverse redenen. In de eerste plaats gaan de Amerikaanse veiligheidseisen minder ver dan de Europese. Bovendien hebben hier verschillende autoriteiten en onafhankelijke keuringsinstanties een dikkere vinger in de pap dan aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Zo bestaat in de EU al jaren veel aandacht voor voetgangersveiligheid. Daarom mag de neus van een auto niet te scherp zijn en moeten voetgangers een 'zachte landing' op de motorkap kunnen maken. De Tesla Cybertruck ziet er juist uit alsof hij voetgangers het liefst doormidden zou klieven. Volgens Teller is het plaatwerk van de Cybertruck zo stijf, dat van een gerichte vervorming geen sprake kan zijn.

Aanpassingen basisstructuur Cybertruck nodig



Er is nog een reden dat de Cybertruck in de VS geen toelatingsproblemen kent. Pick-ups hoeven in Amerika aan minder strenge eisen op het gebied van passieve veiligheid te voldoen dan reguliere personenauto's.



Volgens Teller zijn grote wijzigingen nodig aan de basisstructuur van de Tesla Cybertruck. Alleen dan kan de elektrische pick-up van Elon Musk in Europa worden toegelaten.