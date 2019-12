Porsche bouwt Star Wars-ruimteschip - herken jij de Taycan-accenten?

We gaan hier met geen woord reppen over het plot van de nieuwe Star Wars-film 'Star Wars: The Rise of Skywalker'. Het gevaar bestaat namelijk dat we te veel details prijsgeven, en dat willen we jou als Star Wars-fan echt niet aandoen. De negende film uit de Star Wars-reeks moet je zelf maar gaan bewonderen; op woensdag 18 december gaat hij in première.

Ontworpen door Style Porsche

Wel kunnen we je meer uit de doeken over de Tri-Wing S-91X Pegasus Starfighter. Die werd namelijk bij Style Porsche ontworpen. De designers kregen voor het ruimtejacht carte blanche, maar hebben (volgens het persbericht) de verleiding niet kunnen weerstaan om bepaalde Porsche-elementen in het ontwerp van de Starfighter te verwerken. Met een beetje (boel) fantasie ontdek je de kenmerkende vierpunts dagrijlichten en de 'AirCurtain'-sleuven die je op de elektrische Porsche Taycan terugvindt bij de koplampen.

De Tri-Wing S-91X Pegasus Starfighter bestaat écht!

"De Porsche-ontwerpcriteria zijn ook in het interieur doorgevoerd", zo meldt het persbericht. "De instrumenten in de cockpit zijn duidelijk uitgelijnd met de as van de bestuurder en de lage zitpositie doet denken aan de sportieve ergonomie van de Porsche 918 Spyder." Een fantasierijke omschrijving. Maar de ontwerpers van Porsche zien de Starfighter heus niet alleen op hun beeldschermen vliegen, of straks in de bioscoop. Want van het ruimtejacht is ook een levensecht model gemaakt. Of nou ja, levensecht: het model meet anderhalve meter in de lengte.