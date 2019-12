Oermodel Land Rover keert teriug naar Amsterdamse roots

Dat de oervader aller Land Rovers van 12 tot en met 16 december a.s. zijn opwachting maakt in de RAI is natuurlijk geen toeval. Hij is daar om de Nederlandse showpremière van de spiksplinternieuwe Land Rover Defender luister bij te zetten.



Niet gelikt, wel gepokt en gemazeld



De oude baas is gerestaureerd, maar gelukkig hebben de experts van Land Rover Classic Bespoke hem niet 'als nieuw' willen maken. In plaats daarvan hebben de specialisten de auto met behulp van originele tekeningen én de modernste technieken zo authentiek mogelijk teruggebracht naar de specificatie die hij in 1948 op de AutoRAI had.



Oude en nieuwe Land Rover op Masters of LXRY

Het originele chassis en de originele aandrijflijn, alsmede het grootste deel van de carrosserie zijn geconserveerd en gerestaureerd. Wat ontbrak, is volgens de oorspronkelijke specificaties nagebouwd. Het resultaat is een wat broos, maar tegelijkertijd stoer ogende terreinwagen van de oude stempel. Wie het oermodel en zijn splinternieuwe opvolger op de Masters of LXRY-beurs in de RAI gaat bekijken, zal opvallen hoe enorm auto's de laatste decennia zijn gegroeid. Verder oogt de allereerste Land Rover vergeleken met de nieuwe Defender als een telraam naast een grafische rekenmachine.