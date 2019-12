De Tomaso P72 (2020): dit ligt er in zijn derrière

Het is 60 jaar geleden dat de Argentijn Alejandro De Tomaso zijn eerste auto bouwde. Voor een selecte groep rijke liefhebbers alle reden om het merk De Tomaso, 15 jaar na de sluiting van de in Italië gevestigde fabriek, opnieuw tot leven te wekken. Eerder dit jaar konden we al kennismaken met de De Tomaso P72, een beeldschone tweezitter met middenmotor, waarbij de ontwerpers zich duidelijk hebben laten inspireren op het rijke verleden.

Samenwerking met Roush Performance

De De Tomaso P70, een racewagen die in samenwerking met Carroll Shelby werd ontwikkeld, stond model voor de vormgeving van de nieuwe P72. Voor het ontwerp is de loftrompet al veelvuldig ter hand genomen, maar ook over de nu aangekondigde motorisering van de P72 staan we op de banken. Wanneer de productie van de P72 eind 2020 van start gaat, krijgt de auto een vijfliter V8 van Ford. De motor werd doorontwikkeld in samenwerking met Roush Performance, een vermaarde naam in de Amerikaanse tuning- en Nascar-wereld. Wat dat betreft blijft De Tomaso trouw aan het verleden: de historische modellen van het merk werden immers ook aangedreven door Ford-motoren.

V8 met supercharger

Door een mechanische compressor op de V8 te schroeven, is het vermogen van de V8-motor naar 700 pk getild. Het koppel bedraagt 825 newtonmeter. De 'Supercharged' V8 zou een hoogste toerental van 7500 tpm moeten halen. Dat belooft wat voor het trompetgeschal uit de centrale uitlaat: wij verheugen ons alvast op een zwaar, typisch Amerikaans gehamer, die de oren doen bloeden maar het hart vervult van pure ontroering.

Kopen? Alleen als je rijk bent

Louwman Exclusive in Utrecht wordt de exclusieve distributeur van De Tomaso in Europa. De P72 gaat 750.000 euro kosten. Een koopje? Houd er rekening mee dat bij genoemd bedrag nog geen belastingen zijn inbegrepen. Dit blijft een auto voor een select gezelschap rijke liefhebbers ...