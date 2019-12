Nieuwe Mercedes GLA stelt zich officieel voor

De vorige Mercedes GLA was een stoer ding, maar hij bood niet de typische voordelen die veel mensen aan crossovers toekennen. Dat wil zeggen een gemakkelijke, hoge instap en een dito zitpositie. In de persinformatie over de nieuwe Mercedes GLA haast de fabrikant zich te melden dat hij ruim 10 centimeter hoger is dan zijn voorganger. Dat brengt hem op 1,61 meter, bij auto's met dakreling komt hier nog een halve centimeter bij.

Meer ruimte in nieuwe Mercedes GLA



De hogere carrosserie brengt nog meer voordelen met zich mee. De nieuwe GLA biedt alle inzittenden meer hoofdruimte, daarbij hebben de achterbankzitters plek zat om met de knieën te knikken en met de tenen te wiebelen. Dat laatste is best opmerkelijk, want de nieuwe Mercedes GLA is 1,5 centimeter korter dan het huidige model. Behalve met zijn grotere hoogte, vestigt de GLA met zijn steile neus en de korte overhangen de aandacht op zijn SUV-achtige DNA. Toch ziet-ie er minder 'bonkig' uit dan de nieuwe Mercedes GLB.



Elektronische hulpstuurmannen



Op veiligheidsgebied haakt de compacte crossover aan bij de huidige trend van 'better safe than sorry'. Met legio systemen die - al dan niet tegen meerprijs - de bestuurder werk uit handen nemen. We noemen de afslagfunctie, de noodrijbaanfunctie en de uitstapwaarschuwingsfunctie bij naderende fietsers of andere voertuigen. Bijzonder is voetgangerswaarschuwing bij zebrapaden. Als de bestuurder niet op de waarschuwingen reageert, kan de GLA het werk tot op zekere hoogte overnemen.

“Wil je wel de looks, maar is de oude sok met AMG-geld tijdelijk onvindbaar? Dan kun je opteren voor de AMG Line.”

Van 163 pk in de GLA 200 ...



Met de GLA is de serie compacte A-modellen van Mercedes helemaal compleet. Naast de GLA omvat het A-gamma een reguliere hatchback, een sedan, een vierdeurs coupé en een fraaie shooting brake. Binnenin en op het motorenfront biedt de GLA geen surprises. Het dashboard vertoont veel overeenkomsten met dat van de andere A-modellen en ook motorisch wordt uit hetzelfde vaatje getapt. Als instapper fungeert de bekende 1,3-liter turbomotor die je ook in diverse Renaults en Nissans aantreft. In de GLA 200 levert hij 163 pk en 250 Nm. Mede dankzij cilinderuitschakeling bezorgt-ie de Mercedes GLA een net verbruik van zo'n 5,7 l/100 km (1 op 17,5).

... tot 306 pk in de AMG GLA 35



Aan de andere kant van het spectrum vind je de Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC. Die is minder zuinig (7,5 l/100 km, 1 op 13,3), maar je krijgt er wel wat voor terug. Vierwielaandrijving en een tweeliter turbomotor met 306 pk en 400 Nm, bijvoorbeeld! Goed voor een honderdsprint in 5,1 seconden en een top van - verrassing! - 250 km/h. Wil je wel de looks, maar is de oude sok met AMG-geld tijdelijk onvindbaar? Dan kun je opteren voor de AMG Line (grijze auto op de foto's). Wil je weten met welke motoren de GLA nog meer leverbaar wordt? Kijk dan de specs van de hatchback er op na. Grote kans dat ze er allemaal tussen staan.



Over prijzen zwijgt Mercedes nog in alle talen, zelfs in het Duits. Daar komt voor de lente van 2020 vast verandering in, want dan staat de nieuwe Mercedes GLA bij de Europese dealers.