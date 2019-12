Dat oplaadbare batterijen essentieel zijn voor de toekomst van de elektrische auto, mag duidelijk zijn. Maar wat heeft Europa daarmee te maken? Margrethe Vestager, Eurocommissaris voor Mededinging en Digitale samenleving, legt het uit:



“Batterijproductie in Europa is van strategisch belang voor onze economie en samenleving, vanwege de potentie op het gebied van schone mobiliteit, energie, banen, duurzaamheid en de concurrentiepositie.”



Europese Batterij Alliantie (EBA)



Centraal in dit project staat de Europese Batterij Alliantie (EBA). Opgericht in 2017 en niet bang om groot te denken. “Batterijen vormen het hart van de industriële revolutie”, deelt de vicepresident van de alliantie Maroš Šefčovic. De EBA voorziet dat er in de nabije toekomst 10 tot 20 gigafactories nodig zijn om aan de Europese vraag naar accupakketten te voldoen. Dat zijn er nogal wat – de nieuwe Tesla-fabriek in Duitsland is Gigafactory 4.

3,2 miljard euro verdeeld over 6 potjes

De Europese Batterij Alliantie wil niet alleen grote accufabrieken (laten) bouwen, het heeft ook een uitgebreid plan waarvoor de investering van 3,2 miljard euro van pas komt:

Grondstoffen voor batterijproductie veiligstellen. De ruw materialen inkopen in landen buiten de EU en eraan werken om grondstoffen in Europa te vergaren. Een andere bron van grondstoffen is recycling van gebruikte accupakketten.

De Europese productie van batterijcellen laten groeien door bedrijven en landen samen te brengen.

Aan kop komen door in rap tempo batterijtechnieken te onderzoeken. Zowel vertrouwde accutechniek als lithium-ion als de nieuwe solid-state-batterijen.

Mensen trainen om de batterijen te produceren. Ook moet Europa de experts op dit gebied aantrekken.

Duurzaamheid is belangrijk en de batterijcellen moeten met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk uit de gigafabriek ‘wandelen’. Veiligheid speelt ook een grote rol.

De focus op accupakketten en hernieuwbare energie moet wel in het grotere Europese plaatje passen. De alliantie denkt mee.

Het batterijproject loopt tot 2031. We zijn benieuwd hoeveel gigafabrieken er tegen die tijd staan. En hoeveel accupakketten ze dan maken. En wat elektrische auto's dan kosten. Want de prijzen van de Volkswagen ID.3 vallen vooralsnog niet helemaal mee.