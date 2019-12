Hier kun je de Polestar 1 nog voor 2020 live bekijken

De Polestar 1 komt officieel begin 2020 naar Nederland. De charmes die de plug-in hybride Polestar in de strijd gooit, zijn het relatief lage gewicht (de auto bestaat voor een groot deel uit carbon) in combinatie met vlammende prestaties.

Polestar 1 actieradius en topsnelheid

De benzinemotor en de elektromotor van de Polestar 1 zijn samen goed voor 609 pk en 1000 Nm. Polestar is trots op het elektrische bereik van 124 kilometer (WLTP). De sprint van 0 naar 100 km/h is in 4,2 seconden afgeraffeld. Waar de topsnelheid van alle Volvo’s wordt begrensd op 180 km/h in 2020, kan de Polestar 1 'gewoon' 250 km/h rijden.

Polestar 2 en Polestar 3

Polestar is het gevolg van een samenwerking tussen Volvo en Geely. Alle auto’s hebben (deels) een elektrische aandrijflijn. Na de Polestar 1 (die 159.500 euro gaat kosten) komt halverwege 2020 de volledig elektrische Polestar 2, met een prijs van 59.800 euro. Het hoofd Namen Bedenken van Polestar heeft een makkelijke taak, want de derde Polestar, een suv, wordt de Polestar 3. Deze komt waarschijnlijk in 2021. We zijn razend benieuwd hoe de vierde Polestar in de toekomst gaat heten …