Gelukkig maar: je hoeft geen eikel te zijn om Mercedes te rijden

We hoeven er niet omheen te draaien, de eigenaren/berijders van dure auto's hebben niet bij iedereen een positief imago. Daarbij maakt het niet altijd uit of dit nu een Mercedes, een BMW, een Audi of een Lamborghini is. Een dure auto is voor veel mensen synoniem met 'patserbak'. Die term zegt niet alleen iets over de auto, maar ook over de eigenaar. Althans, in de ogen van de mensen die níet in een duur merk rijden.

Maar volgens het onderzoek van Jan-Erik Lönnqvist, waarbij 1892 Finse auto-eigenaren werden ondervraagd, is lang niet iedereen die in een dure auto rijdt een patser. Om die reden is de titel van het onderzoek ook: 'Not only assholes drive Mercedes'.



Kritische houding



Wel bleek dat narcistische eigenschappen en een sterk zelfbewustzijn hoog scoren onder de berijders van dure auto's. Grappig genoeg bleek de aanwezigheid van deze eigenschappen onafhankelijk van de hoogte van het inkomen. Verder bleek dat mensen die heel kritisch op zichzelf en anderen zijn, eveneens graag in een dure auto rijden. Omdat een dure auto - waarvan men een hoog kwaliteitsniveau verwacht - goed bij hun kritische houding past. Alle Mercedes-, Audi, BMW- en Porsche-rijders kunnen dus opgelucht ademhalen ...