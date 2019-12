Bekijk de prijzen en uitvoeringen van de Volkswagen ID.3 1st

De instapversie van de Volkswagen ID.3 1ST krijgt geen nadere toevoeging in de modelaanduiding. De middelste versie noemt Volkswagen 1ST Plus en de meest luxe ID.3 1ST gaat Max heten. We gaan ervan uit dat de naamsovereenkomsten met de Nederlandse ouderenomroep en de politieke partij van partijleider Henk Krol op louter toeval berusten, al kun je je afvragen of het een gelukkige keuze is.



Alleen met 58-kWh batterij



De ID.3 1st wordt standaard geleverd met een 58-kWh batterij en komt op een volle lading maximaal 420 kilometer ver. De 38.000 euro kostende 1st - het basismodel - staat op 18-inch wielen, heeft DAB+ digitale radio, een navigatiesysteem, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, parkeersensoren en iets dat Natural Voice Control heet, waarmee je diverse functies met stemcommando's kan aansturen.

ID.3 1st Plus en Max



Voor de ID.3 1st Plus vraagt Volkswagen 44.000 euro. Voor die extra 6000 euro krijg je keyless entry, een achteruitrijcamera, 19-inch lichtmetaal en LED Matrix-koplampen. Aan de top van het ID.3 1st-leveringsprogramma staat de 49.000 euro kostende Max, die onder meer een panoramadak, 20-inch wielen, een Beats-audiosysteem, elektrisch verstelbare stoelen en een dodehoeksensor heeft.

Topmodel met 550 kilometer bereik



De ID.3 1st is er alleen maar met 58-kWh accu. Later brengt Volkswagen de ID.3 ook met een 45-kWh batterij op de markt (actieradius: 330 kilometer), die wordt gevolgd door een uitvoering met een 77-kWh batterij (actieradius: 550 kilometer). Dat topmodel kan met maximaal 125 kW worden geladen. Het basismodel houdt het bij 50 kW voor gezien. Optioneel is een laadsnelheid van 100 kW.