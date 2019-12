Top en flop: Het goede en slechte nieuws van deze week

+ Top – Die elektrische Ford Mustang is best te betalen

Toegegeven, 49.925 euro is erg veel geld. Maar niet voor een forse suv met een actieradius van 450 kilometer. Ford doet een goede aanbieding met de veel besproken Mustang Mach-E. En het grootste deel van de prijs valt gelukkig binnen de 8 procent bijtellingsgrens van 45.000 euro.

+Top – In 27 uur Amerika door? Deze gasten deden het

Laten we even voorop stellen dat de Cannonball Run van Arne Toman, Doug Tabbutt en Berkeley Chadwick gevaarlijk en hoogst illegaal is. Maar toch moet je ook een vorm van respect opbrengen voor de bizarre prestatie van het drietal. Ruim 4500 kilometer in iets meer dan 27 uur … Ongelofelijk!







+Top – Verkoop die winterbanden maar weer, want ze hebben geen nut

Onderzoek van het Britse tijdschrift Tyrereview: winterbanden helpen alleen in de sneeuw. Bij lage temperaturen op droog asfalt presteert de zomerband het beste. Als de weg nat is, ben je beter af met all-seasonbanden. In Nederland hoef je dus geen winterbanden te kopen. Dat scheelt.





- Flop – Over drie maanden moeten we 100 km/h gaan rijden

Op je woon-werkafstand scheelt het nauwelijks tijd (wij zochten het voor je uit), maar toch zal 100 km/h rijden op de snelweg een hele omschakeling worden in maart 2020. Het voelt gewoon zo langzaam, ook al is het dat misschien niet. Bah! Driewerf bah!





- Flop – Ja hoor, we gaan weer meer wegenbelasting betalen!

Oké, die kop moeten we nuanceren. Want alleen in vijf provincies gaan de opcenten omhoog: in Friesland zelfs fors. Het goedkoopst (lees: minst duur) ben je nog altijd uit in Noord-Holland. De hoogste wegenbelasting betalen de Drentenaren.





- Flop – Een zak hooi van een radio-dj streamt zijn eigen roekeloze rijgedrag

“Toen ik het terugzag, wist ik gelijk dat ik fout zat”, zei Radio 538-dj Daniël Lippens na de ophef over zijn gevaarlijke rijgedrag. Maar dat had de flapdrol natuurlijk veel eerder moeten zien: toen hij achter het stuur zat! Dan had hij niet een fietser aangereden. Lippens is inmiddels geschorst.