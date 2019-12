Onderzoek: 'Winterbanden hebben alleen nut als er sneeuw ligt'

Banden met elkaar vergelijken is lastig, zeker in een praktijktest. Factoren als de buitentemperatuur, temperatuur van het asfalt, vochtigheid van het asfalt, enzovoort, moeten precies gelijk zijn om tot een eerlijke vergelijking te komen, en dat is op een testbaan onmogelijk. Tyrereview is daarom een speciaal laboratorium in Finland ingedoken. Daar heeft het blad vijf soorten banden onder exact dezelfde omstandigheden getest.

Koop geen winterbanden



De conclusie is duidelijk. Winterbanden doen het alleen goed in de sneeuw. En dus heb je er in ons land weinig aan. Het maakt niet uit wat de temperatuur is, op droog asfalt zijn zomerbanden altijd beter. Pas als het nat wordt, leggen ze het af tegen all-seasonbanden. Tyrereview adviseert mensen dan ook om geen winterbanden te kopen. De baten wegen niet op tegen de kosten. Zomerbanden doen het in de winter prima. Wie echt meer 'peace of mind' wil, kan beter all-seasonrubber aanschaffen.