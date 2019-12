Voor onder de boom: Monopoly Nürburgring Edition

En nee, het gaat er bij Monopoly Nürburgring 2 Edition niet om wie de snelste ronde kan rijden. Het spel werkt precies zoals andere Monopoly-uitvoeringen, maar dan met bochten in plaats van straten. De duurste bocht? Dat is de Carousel, voor 400 euro. De goedkoopste is Bergwerk.

Ga naar de gevangenis



De treinstations, het water- en elektriciteitsbedrijf zijn vervangen door locaties op het circuit, zoals de hoofdtribunes, de pitboxen en de start/finishlijn. Er is nog steeds een gevangenis en een agent die je daar naartoe stuurt. Waarom? Niet voor te hard rijden, nemen we aan.

In het Duits



Monopoly Nürburgring 2 Edition is te koop via de website van de Nürburgring en kost 44,95 euro, exclusief verzendkosten. Het spel is in het Duits (uiteraard), maar dat moet voor ons Nederlanders geen probleem zijn. Toch?