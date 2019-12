Duitsland is een van de weinige landen ter wereld waar op vele kilometers snelweg geen snelheidslimiet geldt. In het verleden hebben politieke en maatschappelijke bewegingen, en ook het Umweltbundesamt hier herhaaldelijk iets aan proberen te doen. Niet alleen omwille van milieu en klimaat, maar ook vanwege de verkeersveiligheid.



Diesel in Duitsland 70 cent duurder



Tot dusver zijn dergelijke maatregelen onder invloed van de machtige Duitse autolobby altijd achterwege gebleven. De vraag is of de meest recente roep om een lagere snelheid ook kan worden genegeerd. Want het maatschappelijke klimaat lijkt er nu meer klaar voor dan ooit. Maar of de gemiddelde Duitser ook de voorgestelde verhogingen van de brandstofprijzen ziet zitten ... Want we hebben het hier niet over centen, maar over dubbeltjes: volgens het Umweltbundesamt moet de benzineprijs met 47 cent per liter worden opgehoogd en de dieselprijs met niet minder dan 70 cent!

Reiskostenvergoeding afgeschaft



En alsof dat nog niet genoeg is, gaat het milieuadvies nog veel verder om autorijden te ontmoedigen. Zo wordt voorgesteld om de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en belastingvoordelen voor zakelijke rijders af te schaffen. Het goederenvervoer moet bijdragen middels hogere toltarieven voor vrachtwagens. Al deze maatregelen zijn volgens de deskundigen noodzakelijk om de Duitse klimaatdoelstellingen te halen. Concreet betekent dat een terugdringing van de totale Duitse CO2-uitstoot met 50 procent in 2030. Die van het verkeer moet met 40 tot 42 procent omlaag.

“Uiteindelijk moet diesel in 2030 ongeveer 70 cent per liter duurder zijn dan nu.”

Geleidelijke invoering milieumaatregelen



Schrale troost voor de Duitse automobilist - en voor Nederlanders in de grensstreek die regelmatig bij de buren gaan tanken - is dat het adviesorgaan de verhoging van de brandstofprijzen niet in één klap wil doorvoeren. Er wordt een geleidelijke prijsverhoging geadviseerd. Uiteindelijk moet diesel in 2030 ongeveer 70 cent per liter duurder zijn dan nu, en benzine 47 cent.

70 procent elektrische auto's



Ook ten aanzien van de auto-industrie heeft het Umweltbundesamt een dringend advies aan de regering: verplicht de fabrikanten om minimaal 70 procent van hun gamma volledig te elektrificeren.



In een reactie op het uitgelekte rapport heeft de ADAC (vergelijkbaar met de ANWB) gezegd dat het advies volledig voorbijgaat aan de realiteit. Hoe het ook zij, ook bij onze oosterburen voorzien we voor de komende tijd keiharde discussies over verkeer en milieu.