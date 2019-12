Waarom de Amerikaanse Opel Insignia het veld moet ruimen

Gisteren maakten we bekend dat de Opel Insignia een bescheiden facelift krijgt. De sedan en station uit het d-segment worden in Noord-Amerika en Azië als Buick Regal geleverd en zijn in Australië en Nieuw-Zeeland als Holden Commodore op de markt. Buick en Holden zijn van General Motors, de voormalige eigenaar van Opel/Vauxhall. Het concern betaalt voor het mogen voeren van de Regal en Commodore, want Opel/Vauxhall – en dus de Insignia – is nu van Groupe PSA (Citroën, DS, Peugeot).

Crossovers en suv's dominant

Dat is overigens niet de belangrijkste reden dat Buick met de Regal stopt. In de Verenigde Staten – en inmiddels ook in Europa – wordt de automarkt gedomineerd door crossovers en suv’s. Bij Buick zelf is 90 procent van de verkochte auto’s inmiddels een crossover of suv. Het merk blijft de Regal in China leveren, waar grotere sedans nog wel populair zijn. Buick heeft in Noord-Amerika ook de Lacrosse en Cascada al uit de prijslijsten geschrapt.