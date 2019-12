Drie epische roadtrips in Europa die je gedaan moet hebben

Meer dan 3000 kilometer naar het noorderlicht

Noorwegen is misschien wel het mooiste land ter wereld. Het is uitgestrekt, dunbevolkt en ongerept. Het Noorse landschap wordt gedomineerd door eeuwenoude oerbossen, machtige fjorden, ijsblauwe gletsjers en permanent besneeuwde bergtoppen. In het hoge noorden gaat de zon in de zomer nooit onder. ’s Winters wordt de maanden durende nacht opgelicht door het zacht dansende noorderlicht. Door Duitsland, Denemarken en Zweden ben je in ongeveer 13 uur in Noorwegen. Must-see’s in het Scandinavische koninkrijk zijn de stad Bergen, de Geirangerfjord, de bergwegen Trollstigen en Gamle Strynefjellsvegen, de Preikestolen-klif en natuurlijk de Noordkaap, die op een afstand van meer dan 3000 kilometer van Nederland ligt. We zouden willen zeggen ‘neem de tijd’, maar veel keuze heb je niet, want snelwegen kent Noorwegen nauwelijks. De route richting het noorden gaat voornamelijk over (uitstekend onderhouden) tweebaanswegen.

De Bosporus over naar het Aziatische continent

Istanboel ligt op de grens van Europa en Azië. Steek met de auto de Bosporus over en je bent op een ander continent. De reis ernaartoe is avontuurlijk. Duitsland, Oostenrijk en Italië kun je doorkruizen op de snelweg, maar in voormalig Joegoslavië loont het om het rustiger aan te doen. Je kunt in een korte tijd je landenteller laten exploderen, want voor je liggen Slovenië, Kroatië, Servië, Montenegro en Albanië. Let wel goed op als je rijdt. De wegen zijn vooral in Albanië slecht onderhouden en de verkeerssituatie is er relatief onveilig. Via Noord-Macedonië en Griekenland kom je Turkije in. Om toegelaten te worden, heb je een visum Turkije nodig. Gelukkig kan een visum Turkije aanvragen eenvoudig online worden gedaan. Blijf ook nadat je de Bosporus bent overgestoken een paar dagen in Istanboel, want de poort tussen het oosten en westen is een fascinerende stad om te bezoeken.

In Spanje op de veerboot naar Marokko

Over naar een ander continent dan. Want Afrika ligt dichterbij dan je denkt. Sterker nog, Tanger – de Marokkaanse havenstad aan de overkant van de Straat van Gibraltar – ligt zo’n 700 kilometer minder ver weg dan de Noordkaap. De route ernaartoe voert door België, Frankrijk en Spanje, maar je kunt onderweg natuurlijk ook Luxemburg, het bergstaatje Andorra en de apenrots van Gibraltar aandoen. De overtocht per veerboot naar Marokko is eenvoudig. Er zijn per dag zo’n 75 overtochten, die zo’n uur duren. Wat voor Albanië geldt, geldt ook voor Marokko: let op in het verkeer en ga buiten de stad bij voorkeur niet ’s avonds en ’s nachts de onverlichte wegen op. Het aantal verkeersongevallen is hoog in het Noord-Afrikaanse land. Laat dat je zeker niet afschrikken. Marokko is een veelzijdig vakantieland met een rijke geschiedenis en cultuur.