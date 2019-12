Waarom kost deze Nissan GT-R50 by Italdesign bijna een miljoen euro?

De productieversie van de GT-R50 – hij debuteerde vorig jaar juni als studiemodel – staat in maart op de autoshow van Genève. Nissan gaat slechts vijftig stuks maken, waarvan wonderwel nog een aantal beschikbaar zijn. Meestal zijn dit soort gelimiteerde modellen al lang voor de introductie uitverkocht. De eerste klanten krijgen hun exemplaar eind 2020.

Een miljoen euro

Zoals op deze computertekeningen te zien is, lijkt de productieklare GT-R50 als twee druppels water op de concept uit 2018. De enige wijziging die wij zien, heeft te maken met de buitenspiegels: die zijn nu conventioneel en waren bij het studiemodel kleine cameraatjes. Nissan vraagt 990.000 euro voor de GT-R50. In Nederland kost een reguliere GT-R iets meer dan 166.000 euro.

Veel meer vermogen

Kopers van de GT-R50 betalen niet alleen voor exclusiviteit en uiterlijk, want ook onderhuids is het speciale model anders dan de GT-R. Nissan heeft ervoor gekozen om de krachtbron van de Nismo-variant te monteren, die voor de GT-R50 nog verder is opgedraaid. In plaats van 600 pk en 652 Nm levert de 3,8-liter twinturbo V6 nu 720 pk en 780 Nm.