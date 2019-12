Wist je dat de McLaren F1 lichten van een Nederlandse bus heeft?

Een kiwi als logo

Het Formule 1-raceteam van McLaren bestaat al sinds 1966 en werd nog ­opgericht door Bruce McLaren, in 1958 de jongste Formule 1-coureur ooit. Bruce kwam oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. Aanvankelijk sierde een kiwi (de vogel) dan ook het McLaren-logo.

Austin 7 Ulster

Op zijn 13de bouwde Bruce de Austin 7 Ulster uit 1929 van zijn vader zelf om tot een racewagen. Toen hij 15 jaar was, won Bruce de eerste race in zijn zelfgebouwde auto. Hij overleed in 1970 op 32-jarige leeftijd tijdens een test op het Goodwood-circuit.

Pionier met carbon

McLaren was een pionier met koolstofvezel: al in 1981 bouwden ze een racewagen met monocoque van carbon. Tegenwoordig is dit de norm bij elke raceauto. In 1985 ging McLaren onder leiding van Ron Dennis aan een straatlegale auto werken. Dat werd de McLaren F1.

Snelste productie-auto

Toen de McLaren F1 in 1992 verscheen, was het de snelste productie-auto ter wereld voor de openbare weg. Het record werd pas verbroken door de Bugatti Veyron. De topsnelheid van de F1 bedroeg 386,7 km/h. Zijn 6,1-liter BMW-motor werd zo heet dat hij met goud was omwikkeld.

Achterlichten van een bus

Ondanks zijn exotische hightechkarakter deelt de McLaren F1 onderdelen met beduidend minder hooggeboren voertuigen. Zijn buitenspiegels komen van de Volkswagen Corrado. De vier ronde achterlichten pakte McLaren van een Nederlands touringcar: de Bova Futura (nu VDL Futura).