Bescheiden facelift voor de Opel Insignia is bescheiden

De opgefriste Insignia maakt zijn publieksdebuut op de autoshow van Brussel, die van 10 tot en met 19 januari wordt gehouden. Om hem te beschrijven heeft Opel autoclichéboek erbij gepakt en daar uitgebreid uit geciteerd. Volgens het merk ogen de Insignia Grand Sport (de sedan) en Sports Tourer “nog dynamischer”, komen ze “nog krachtiger en representatiever” over, en hebben ze een “elegant en sportief karakter”.

Standaard led-koplampen

Dat Opel weinig aan het uiterlijk van de Insignia heeft veranderd, is vrij logisch. De grote d-segmenter kwam zo’n twee en een half jaar geleden op de markt en kan qua design zeker nog meekomen met de concurrentie. Alle Insignia-varianten hebben standaard led-koplampen. Optioneel is het Adaptive IntelliLux Pixel Light-systeem, dat nu werkt met 168 ledjes (voorheen waren het er 32). Het past de lichtbundel continu aan de omstandigheden aan voor optimaal zicht, zonder anderen te verblinden.

Echte wereldauto

Net als de vorige generatie Opel Insignia is de huidige een echte wereldauto. Hij wordt in het Verenigd Koninkrijk verkocht als Vauxhall Insignia, in Noord-Amerika en Azië als Buick Regal en in Australië als Holden Commodore. Opel was tot 2017 onderdeel van het Amerikaanse General Motors en is nu eigendom van PSA Groupe (Citroën, DS, Peugeot).