Honda had in de Formule 1 al laten zien waartoe het in technologisch opzicht in staat was. Samen met McLaren, veegde het Japanse merk het volledige startveld op een hoop. Met grote overmacht werden het wereldkampioenschap binnengehaald: van de 16 races, werden er 15 door de rood-witte McLaren-Honda's gewonnen. Spannend? Nûh. Alleen de legendarische rivaliteit tussen de McLaren-coureurs Alain Prost en Ayrton Senna zorgde nog voor enige memorabele momenten. Ze konden immers elkaars bloed wel drinken ...

Ferrari en Porsche sidderen

De Braziliaan Ayrton Senna was de rijzende ster in de Formule 1. Zijn wagenbeheersing was soms bovenaards, wanneer hij op het scherp van de snede een onmogelijk geachte rondetijd wist te noteren. Door motorenleverancier Honda werd gretig gebruik gemaakt van Senna's kunde: tijdens de ontwikkeling van de nieuwe NSX, hielp Senna de afstemming van het ingenieuze onderstel van de tweepersoons sportwagen te perfectioneren. Toen de NSX tijdens de Tokyo Motor Show van de 1989, werden in Maranello en Zuffenhausen de noodklokken geluid. In deze hoek van de markt werd de heerschappij van Ferrari en Porsche ernstig bedreigd.

Juweeltje van een motor

De technische specificaties van de Honda NSX lazen als een spannend jongensboek: de carrosserie was van aluminium gemaakt, voor- en achterwielophanging bestonden uit dubbele driehoekige draagarmen en de middenmotor was een atmosferische 3-liter V6 met VTEC. In 1989 een wereldprestatie, waarvoor Honda alles uit de kast had gehaald. De aluminium motor had 4 kleppen per cilinder, twee keer twee bovenliggende nokkenassen, variabele lengte van de inlaatpoorten, directe ontsteking, drijfstangen van titanium en ontstekings- en kleppendeksels van magnesium. En vanzelfsprekend Honda's piece de resistance: VTEC, een mechanische verstelling van de nokkenassen waarbij de timing en de lichthoogte van de kleppen worden aangepast.

Geweldig toerenbereik

De V6 van de Honda NSX is beroemd om zijn geweldige toerenbereik. Het vermogen piekt pas bij 7300 toeren per minuut, waarbij de motor 274 pk levert. Ook het maximum koppel wordt pas bij een heel hoog toerental gehaald: 284 Nm bij 5400 tpm. Waar de motoren van andere sportwagens bij zo'n 6000 tpm al buiten adem raken, gooit de V6 van de NSX bij 6000 tpm nog een schep extra kolen op het vuur - totdat de begrenzer er uiteindelijk bij 8000 toeren een eind aan de pret maakt. De Honda NSX accelereert in 5,9 seconden naar 100 km/h, zijn topsnelheid is 270 km/h.

Le Mans

Om de auto gedurende deze tijd interessant te houden voor mensen die anders voor een Porsche 911 of een Ferrari 348 of F355 zouden kiezen, werden door de jaren heen tal van modificaties doorgevoerd. Een uitneembaar dakpaneel, een grotere motor met 294 pk, een tussentijdse facelift (waarbij de klapkoplampen verdwenen) en allerlei limited editions hielden het NSX-vuurtje brandend. Essentieel voor het imago van de NSX, was inzet in de autosport. Zo kwam de NSX onder andere aan de start in het GT2-klassement van de 24 Uren van Le Mans, in 1994, '95 en '96.

NSX-R

Eén van de meest aantrekkelijke NSX-versies is zonder meer de NSX-R. Deze auto werd uitsluitend in Japan geleverd. Bij de ontwikkeling lag de focus op gewichtsreductie, waarbij veel onderdelen werden vervangen door componenten van koolstofvezel, of luxe-artikelen zoals airco en audio op de schroothoop verdwenen. In totaal werd zo'n 100 kilo van het totaalgewicht afgesnoept. Ook de motor onderging de nodige verfijning, maar dit had verder geen effect op het (officieel opgegeven) vermogen van 290 pk. Het is echter een publiek geheim dat de NSX-R in werkelijkheid heel wat meer kracht op de achterwielen loslaat.

Op de Nordschleife

Zeer ongebruikelijk voor een Japans product, zou de Honda NSX maar liefst 15 jaar in productie blijven. Maar voordat de auto met pensioen kon, werd hij in de lichtgewicht R-uitvoering nog een keer de Nordschleife van de Nürburgring op gestuurd. De Japanse coureur Motoharu Kurosawa noteerde een rondetijd van 7:56 minuten, gelijk aan de Ferrari 360 Challenge Stradale. Maar in juni 2015 was het dan toch eindelijk einde verhaal voor de Honda NSX. In ruim 15 jaar tijd zijn er iets meer dan 18.000 exemplaren gebouwd. Intussen werd achter de schermen bij Honda in Tokio gewerkt aan een opvolger ...