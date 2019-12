Elektrische Ford Mustang Mach-E blijft net onder de 50.000 euro

De Mustang Mach-E is standaard uitgerust met adaptieve cruisecontrol met fileassistentie, een 10,2-inch digitaal instrumentarium en een 15,5-inch touchscreen op de middenconsole voor het SYNC 4-infotainmentsysteem. Zijn 75,7-kWh batterij is gekoppeld aan een 258 pk sterke elektromotor, die de achterwielen aandrijft. De variant met vierwielaandrijving kost 57.665 euro en maakt gebruik van twee elektromotoren. Samen zijn ze goed voor 337 pk en 565 Nm koppel. Het bereik van de Mustang Mach-E AWD met 75,7 kWh komt iets lager uit op 420 kilometer.

Bereik van 600 kilometer

Dan zijn er nog twee modellen met een 98,8-kWk accu. De achterwielaandrijver (met 258 pk) heeft een actieradius van 600 kilometer en kost 58.0755 euro. Bij de 67.140 euro kostende AWD (met 337 pk) lever je 60 kilometer in. De voorlopig duurste Mustang Mach-E is de First Edition. Ford heeft die gebaseerd op de vierwielaangedreven uitvoering met 98,8-kWh accu. Hij is voorzien van onder meer een B&O-audiosysteem, 360-gradencamera, park assist en intelligente adaptieve cruisecontrol. Voor de Mustang Mach-E First Edition vraagt Ford een prijs van 70.940 euro.

Krachtige GT-variant

En zoals dat gaat tegenwoordig bij elektrische auto’s, heeft de importeur een website in het leven geroepen waarop de stekker-suv te reserveren is. Je moet daarvoor 1000 euro aanbetalen. In 2021 breidt Ford het leveringsprogramma van de Mustang Mach-E uit met een GT-variant. Die sprint in minder dan 5 seconden naar 100 km/h, met dank aan een vermogen van 465 pk en 830 Nm koppel. Ford levert hem standaard met MagneRide-adaptieve vering.