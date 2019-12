Maximumsnelheid in maart naar 100 km/h

Een van de maatregelen van het stikstofakkoord dat op 13 november officieel werd gepresenteerd, is een verlaging van de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen. Waar je nu overdag nog 120 of 130 kilometer per uur mag rijden, geldt vanaf 2020 een maximum van 100 kilometer per uur.



Duizenden borden



Alleen bleef even onduidelijk of de noodmaatregel - of 'rotmaatregel' zoals premier Mark Rutte het noemde - al per 1 januari 2020 zou ingaan, of op een later moment. Nu blijkt dat het onhaalbaar is om alle noodzakelijke verkeersmaatregelen direct na de jaarwisseling af te hebben. Momenteel wordt hard gewerkt aan de productie van de duizenden 100-borden die langs de wegen moeten komen.



Op zijn vroegst tussen 12 en 16 maart



In maart moeten al die rood-witte rakkers af zijn. Het plan is dat ze vervolgens tussen 12 en 16 maart 2020 in de berm worden geplant. Mochten de weersomstandigheden niet willen meewerken, dan gaan de bordenplaatsers van verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen tussen 26 maart en 30 maart aan de slag.

Hoe dan ook heeft de minister beloofd dat vooraf duidelijk wordt gecommuniceerd wanneer de nieuwe maximumsnelheid daadwerkelijk ingaat. Vanaf dat moment mag je alleen tussen 19.00 en 06.00 uur nog 'gewoon' 120 of 130 km/h rijden. Wordt vervolgd!