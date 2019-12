Tesla Model 3 is bestverkochte nieuwe auto van Nederland

De Model 3 heeft een flinke voorsprong op de Polo, die tot 12.565 verkochte exemplaren kwam. De Focus en Golf blijven onder de 10.000 hangen, met respectievelijk 9485 en 8724 auto’s. Tesla komt dit jaar evenwel niet in de merkentop voor. Na elf maanden doen Volkswagen (45.332 auto’s), Opel (31.116), Peugeot (28.314), Toyota (24.756) en Kia (24.165) de beste zaken.

Minder dan vorig jaar

Uit de cijfers van kennisbureau Aumacon blijkt dat er in november alleen precies 39.514 auto’s zijn verkocht. Dat is een toename van 14,2 procent in vergelijking met november 2018. Dat betekent echter niet dat de branche 2019 goed gaat afsluiten. Tot en met november staat de verkoopteller op 404.149 auto’s, wat 4,6 procent minder is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Flinke eindsprint

Of 2019 hoger uitkomt dan 2018 hangt voor een groot deel van elektrische auto’s af. Die zijn dit jaar nog met gunstige bijtelling te krijgen, wat waarschijnlijk voor een flinke eindsprint zorgt in december. Vorig jaar werden bij Jaguar overuren gemaakt om voor 1 januari nog zoveel mogelijk I-Pace’s af te leveren.