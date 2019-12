Bugatti Chiron Noire Élégance en Noire Sportive kosten 3 miljoen euro per stuk

In maart dit jaar onthulde Bugatti de La Voiture Noire: een unieke supersportwagen die teruggreep op de Type 57 SC Atlantic uit de jaren dertig. Volgens Bugatti was er zoveel interesse vanuit klanten dat het merk heeft besloten om het duistere kleurenschema van de La Voiture Noire over te zetten op twee gelimiteerde Chirons.

Hoogglans of mat

Zowel de Noire Élégance als de Noire Sportive heeft een carrosserie van naakt koolstofvezel. Het verschil tussen de twee zit hem in de afwerking: hoogglans voor de Noire Élégance en mat voor de Noire Sportive. Het Bugatti-logo in de grille is van zilver gemaakt. De grote C-vorm op de flanken is bij de Noire Élégance geaccentueerd met aluminium.

Twintig stuks

Bugatti gaat niet meer dan twintig exemplaren van de Chiron Noire Élégance en Noire Sportive produceren. Ze worden aangedreven door de bekende 8,0-liter V16 met vier turbo’s. Het vermogen ligt op 1500 pk en er is 1600 Nm koppel beschikbaar. De zwarte Chirons gaan in 2,4 seconden van stilstand naar 100 km/h, maar zullen ongetwijfeld hun dagen slijten in klimaatgeregelde garages.