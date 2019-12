Bij moederconcern Mercedes gaan 10.000 arbeidsplaatsen verdwijnen

Daimler heeft wereldwijd 304.680 mensen in dienst. Daarvan zullen tussen nu en het eind van 2022 ten minste 10.000 hun baan verliezen, waarvan 1100 in managementposities. In Duitsland krijgen oudere Daimler-medewerkers de kans om met vervroegd pensioen te gaan. Ook gaat het concern werknemers ontslagvergoedingen aanbieden.

Nettoverlies

De reorganisatie moet meer dan 1 miljard euro opleveren. Daimler heeft dit jaar al meerdere keren een winstwaarschuwing gegeven. In het tweede kwartaal bleef er onder de streep een nettoverlies van 1,2 miljard euro over. In dezelfde periode vorig jaar maakte Daimler nog 1,8 miljard euro winst. Het bedrijf heeft te maken met tegenvallende verkopen en enorme investeringskosten.

Elektrische mobiliteit

“De auto-industrie is bezig aan de grootste transformatie in de geschiedenis”, aldus Daimler. Daar doelt de onderneming mee op de overgaan naar elektrische mobiliteit, die miljarden euro’s kost. En tot overmaat van ramp hebben Audi, BMW, Daimler en andere fabrikanten ook nog eens te maken met een stagnerende wereldwijde markt en teruglopende verkopen.