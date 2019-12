Waarom blijft Mercedes-AMG de (Project) One maar uitstellen?

Toen de One in 2017 zijn debuut maakte, ging hij nog door het leven als Project One. Mercedes-AMG verbaasde vriend en vijand met een bizarre Formule 1-achtige aandrijflijn, die een 1,6-liter turbo-V6 combineert met vier elektromotoren. De benzinekrachtbron zou maximaal 11.000 toeren per minuut draaien. Het gecombineerde vermogen van de One moest uitkomen op zo’n 1000 pk.

Stationair toerental

Tegenover Road & Track heeft Mercedes-AMG toegegeven dat er moeilijkheden zijn. Een daarvan is het stationaire toerental van de V6. In racetrim ligt dat zo rond de 5000 tpm, maar om aan emissie-eisen te kunnen voldoen moet dat naar 1200 tpm. En volgens Michael Knöller van Mercedes-AMG is het al lastig om de zespitter naar 3800 tpm te krijgen. Een andere uitdaging zit hem in het geluid van de motor, dat te luid is.

Motorrevisie

Eerder kwam Mercedes-AMG al in het nieuws met het feit dat de V6 om de 50.000 kilometer volledig uit elkaar moet voor een revisie. En over wat zo'n ingreep gaat kosten, durven we niet eens te speculeren. Nou komt de One natuurlijk vooral in handen van verzamelaars, die hem slechts heel af en toe zullen uitlaten, of zelfs helemaal niet zullen gebruiken, dus die revisie zal het probleem niet zijn.

Lewis Hamilton

De aandrijflijn van de One is gebaseerd op die van de Mercedes-AMG F1 W08 EQ Power+, de Formule 1-wagen waarmee Lewis Hamilton in 2017 zijn vierde kampioenstitel won. Mercedes-AMG is van plan om 275 exemplaren te bouwen van de One. De hybride hypercar zou in minder dan 2,2 seconden naar 100 km/h kunnen sprinten en kost minimaal 2,275 miljoen euro.