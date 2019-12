Weet je wie er ook een Dacia Duster heeft? Paus Franciscus

Het Roemeense budgetmerk – dat sinds 1999 in handen is van Renault – richt zich op no-nonsense modellen als de Logan, Sandero en ook de Duster. Speciaal voor zijn pauselijke dienst is de 4,3 meter lange suv in het wit gespoten en voorzien van een beige interieur.

Uitneembaar dakpaneel

De unieke Duster is gebouwd door de prototype-afdeling van Dacia en ontwikkeld in samenwerking met touringcarfabrikant Romturingia. Hij heeft vijf zitplaatsen, een uitneembaar glazen dakpaneel, en een groot scherm om de paus te beschermen als hij achterin staat.

Lamborghini Huracán

Twee jaar geleden kreeg paus Franciscus van Lamborghini een speciale Huracán cadeau. Hij hield de Italiaanse sportwagen niet zelf natuurlijk, maar liet hem veilen voor het goede doel. De auto bracht bij veilinghuis RM Sotheby’s zo’n 900.000 euro op.