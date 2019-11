5 tips om je auto winterklaar te maken

1. Antivries checken



Het is noodzakelijk dat je antivries goed is bijgevuld wanneer het winter is. Antivries voeg je toe aan je ruitenvloeistof. De ruitenvloeistof kan namelijk nog wel eens bevriezen als het winter is, dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Je ruitenwissers krijgen het hierdoor ook erg moeilijk. Door antivries toe te voegen aan je ruitenvloeistof zal het minder snel bevriezen. Een goede antivries zorgt ervoor dat je ruitenvloeistof tot 20 graden onder 0 is beschermd tegen bevriezing.

2. Autoverzekering



Een goede autoverzekering is altijd belangrijk, vooral in de winter is het slim om hier nog even een keertje extra naar te kijken. Door de weersomstandigheden heb je namelijk extra veel kans op schade, hier wil je niet zelf voor opdraaien. Bij FBTO heb je veel keuzevrijheid en heb je de mogelijkheid om te kiezen voor verschillende modules. De pechhulp bij FBTO staat 24 uur per dag voor je klaar, hierdoor hoef je nooit bang te zijn om ‘s nachts langs de kant van de weg te komen te staan.

3. Banden

Wat betreft je banden zijn er een aantal dingen die je moet doen om ervoor te zorgen dat je veilig de weg op kunt als het vriest. Ten eerste moet je natuurlijk winterbanden onder je auto laten plaatsen. Dit zorgt ervoor dat je meer grip hebt als er ijs op de weg ligt of als het sneeuwt. Check je winterbanden regelmatig, de bandenspanning moet goed zijn en kijk ook naar het profiel van je banden. Als je bandenprofiel minder is dan 4 millimeter is het slim om je banden te laten vervangen.

4. Kies voor een dunnere olie

Je moet regelmatig de olie van je auto bijvullen. In de winter is het beter om te kiezen voor een dunnere olie. Een dunne olie loopt sneller door je motor en is sneller op termperatuur bij een koude motor. Als je een nieuwe auto hebt is dit vaak niet nodig, deze auto’s beschikken over het algemeen over een olie die geschikt is voor het hele jaar. Als je een auto hebt die al wat jaartjes mee gaat is het wel slim om te kiezen voor een dunnere olie. Ga niet zelf experimenteren met verschillende soorten olie, maar vraag bij je dealer of materialen winkel welke olie geschikt is voor jouw auto.

5. Een wax laag

Wanneer de winter begint is het slim om een extra laag wax aan te brengen. Dit zorgt ervoor dat je auto beter is beschermd. In de winter komt je auto in aanraking met vuil en met zout door het strooien. Zout zorgt ervoor dat je tegen sneeuw en ijs bent beschermd maar het tast wel je auto aan. Door een extra laag wax aan te brengen ben je beter beschermd en zal de verflaag minder snel aangetast worden. Daarnaast is het goed om de auto vaak schoon te maken. Veel mensen kiezen ervoor om dit niet te doen omdat de auto weer snel vies wordt, toch is het schoonmaken van een auto in de winter zeer zinvol voor het onderhouden van de auto. De pekel die gestrooid wordt kan erg schadelijk zijn voor de auto. Door het regelmatig schoonmaken (ook aan de onderkant) kan dit voorkomen worden.

Experts raden aan om je auto altijd te laten checken voor de winter arriveert. Een strenge winterperiode vergt net wat meer van een auto en hier kun je jezelf maar beter op voorbereiden. Vooral met een wat oudere auto kan het verstandig zijn om de garage te bezoeken wanneer de winter nadert. Ook is het verstanding om je pechulp te checken. FBTO heeft de module pechhulp Nederland je heel gemakkelijk kan activeren.

Dit artikel is ontstaan door een samenwerking.