Volkswagen ID. Space Vizzion komt in 2021 op de markt

De ID. Space Vizzion is het nieuwste studiemodel in een lange rij ID-concepts. In 2016 debuteerde de I.D. (zo schreef Volkswagen het toen nog), die begin volgend jaar als ID.3 op de markt komt. Daarna was het de beurt aan de ID. Buzz (2017), ID. Crozz (2017), ID. Vizzion (2018), ID. Buzz Cargo (2018), ID. Buggy (2019) en ID. Roomzz (2019). Of de Buggy op de markt komt, is maar de vraag. Van alle anderen zullen we een productievariant zien.

Actieradius van bijna 600 kilometer



En dat geldt dus ook voor de ID. Space Vizzion. De bijna 5 meter lange stationwagen staat op het modulaire MEB-platform en heeft twee elektromotoren met een systeemvermogen van 340 pk. De sprinttijd van 5,4 seconden naar 100 km/h is leuk, maar veel belangwekkender is natuurlijk de WLTP-actieradius. Die komt dankzij een bruikbare batterijcapaciteit van 77 kWh op maximaal 590 kilometer uit.

Tesla Model 3-sfeer



Het interieur ademt een Tesla Model 3-sfeer uit, met nauwelijks bedieningselementen, maar wel een groot 15,6-inch aanraakscherm prominent op de middenconsole. Het stuur van de ID. Space Vizzion zit vol tiptoetsen, met daarachter een klein digitaal informatiescherm. Volkswagen noemt het model een kruising tussen een suv en een sportieve gran turismo, maar dat is natuurlijk grote onzin. De ID. Vizzion en Space Vizzion zijn een Passat-achtige sedan en stationwagon, maar dan elektrisch.