Zie je nou wel: de Lexus LC 500 Convertible is echt

De komst van de Lexus LC 500 Convertible was geen geheim. Een paar maanden geleden deed een gecamoufleerd prototype de heuvelklim van het Goodwood Festival of Speed. Nog eerder in het jaar, stond de LC Convertible Concept op de autoshow van Detroit. Nu is het nieuws dus eindelijk officieel.

Softtop met 4 lagen

De LC 500 Convertible heeft een softtop die is opgebouwd uit vier lagen. Hij opent in 15 seconden, het sluiten ervan duurt een seconde langer. De stijfheid van de carrosserie doet niet onder voor die van de LC 500 Coupé, aldus Lexus. Lichtgewicht verstevigingselementen compenseren voor het ontbreken van een vast dak.

477 pk en 10 versnellingen

De 5,0-liter V8 is een atmosferische motor (lees: geen turbo’s) met 477 pk vermogen. Hij is gekoppeld aan een tientraps (!) automaat. Het geluid dat eruit komt, kun je aanpassen. Door een klep in het uitlaatsysteem open te zetten, klinkt het V8-geluid extra luid. Maar die klep kan ook dicht. Lexus streeft namelijk naar een hoog comfortniveau.

Waar is de hybride LC 500 Convertible?

Hoewel het nieuws van de komst van de Lexus LC 500 Convertible eindelijk openbaar is gemaakt, blijven we de perswebsite van Lexus nauwgezet in de gaten houden. Op dit moment wordt namelijk niets gezegd over een eventuele LC 500 h Convertible – met de ‘h’ van hybride. Een zuiniger aandrijflijn zou wonderen doen voor de Nederlandse verkoopprijs.