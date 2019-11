De Citroën C4 komt terug!

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de Citroën C4 met stille trom uit de prijslijst verdween. Getooid met de SUV-oogkleppen die de hele auto-industrie in hun greep hebben, dacht Citroën dat de herziene C4 Cactus de ideale opvolger van de traditionele hatchback was. Overigens is Citroën niet het enige volumemerk dat geen traditionele hatchback in het C-segment meer voert. Na het verdwijnen van de Pulsar heeft ook Nissan geen compacte middenklasser meer in het gamma.

C4 voorbereid voor elektrificatie



Na bijna twee C4-loze jaren ziet Citroën blijkbaar toch weer heil in de Golf-klasse. Als basis voor de derde generatie van de Citroën C4 wordt het modulaire CMP-platform uit de concernrekken getrokken. Hierop staan ook de Peugeot 208, de DS3 Crossback en de Opel Corsa. Voordeel van het CMP-platform is dat het is voorbereid voor volledige elektrificatie. We durven dus wel te wedden dat er van de nieuwe Citroën C4 ook een volledig elektrische versie komt. In dat opzicht slaat Citroën - en eigenlijk het gehele PSA-concern - een andere weg in dan Volkswagen. Van de nieuwe Volkswagen Golf 8 wordt bijvoorbeeld géén elektrische versie leverbaar. Als elektrisch volumemodel schuift Volkswagen de ID.3 naar voren.



Strenger en strakker



Intern moet de Citroën C4 het gaan opnemen tegen de nieuwe Peugeot 308, die ook in 2020 zijn opwachting maakt. Afgaand op de illustratie van onze Duitse collega's vertoont de nieuwe C4 grote verwantschap met de Citroën C3. Dat betekent dat de compacte middenklasser wel degelijk crossover-trekjes krijgt. Hij blijft echter ver weg van de bolronde vriendelijkheid van de C3 Aircross. Hij oogt veel gestrekter en zeker de neus ziet er best streng en strak uit. Wij zien hem wel zitten! Wordt vervolgd.