Top 10: De unieke Special Projects van Ferrari

1 Ferrari SP1 (2008)

Nummer één. Gebaseerd op de Ferrari F430 en besteld door een Japanse verzamelaar. De SP1 is ontworpen door het designhuis Fioravanti en heeft naar verluidt zo'n 4 miljoen euro gekost.

2 Ferrari P540 Superfast Aperta (2009)

Geïnspireerd op de Golden Roadster uit 1968 van Carrozzeria Fantuzzi. De Ferrari P540 Superfast Aperta is onderhuids een 599 GTB en werd getekend door Pininfarina.

3 Ferrari SP30 (2011)

Deze ging in februari dit jaar onder de hamer bij RM Sotheby's in Parijs. Hij werd niet verkocht. De Ferrari SP30 – tellerstand na acht jaar: 110 kilometer – maakt gebruik van 599 GTO-techniek.

4 Ferrari SP12 EC (2012)

Misschien wel de bekendste van het stel. De Ferrari SP12 EC werd gebouwd voor Eric Clapton (vandaar de EC in de naam). Hij staat op 458 Italia-basis en heet designtrekjes van de 512BB.

5 Ferrari F12 TRS (2014)

De Ferrari F12 TRS – een open versie van de F12 – is geen unieke auto. Zijn eigenaar bestelde er twee: eentje in het rood, eentje in het zilver.

6 Ferrari SP FFX (2014)

Wonderlijke creatie in opdracht van een Japanner. Dit is een Ferrari FF, maar dan als coupé. Het rood met witte kleurenschema moet doen denken aan het F1-team van Ferrari.

7 Ferrari SP America (2014)

Overduidelijk een Ferrari F12, maar dan met ontwerpelementen van de 250 GTO, zoals de drie kleine luchtopeningen in de motorkap.

8 Ferrari SP 275 RW Competizione

Een Ferrari F12, maar dan met een Ferrari 275 GTB/C Speciale-achtige carrosserie. De letters RW in de naam staan voor Rick Workman, een Amerikaanse tandarts die kennelijk goede zaken doet.

9 Ferrari SP58 Deborah (2018)

Een fraaie creatie op basis van de Ferrari 488 GTB. De Zwitserse koper wilde een model met F40- en 308 GTB-invloeden. We gaan er maar vanuit dat Deborah zijn vrouw is.

10 Ferrari SP3JC (2019)

Als John Collins (de JC in de naam) hier maar blij mee is ... De Ferrari SP3JC – een F12 in vermomming – heeft, op z'n zachtst gezegd, een wonderlijk kleurenschema. Collins bestelde er gelijk twee.