Sigaartje erbij? Hier pak aan: de Vanderhall Venice Speedster

Vanderhall… wij hadden er nog nooit van gehoord. Jij? Maar nu we weet hebben van dit bedrijfje uit Provo, Utah, zullen we de naam niet snel vergeten. Want wat een begeerlijk rijapparaat, deze Venice Speedster. In veel opzichten kent deze sigaar uit nieuwe doos raakvlakken met de Morgan 3Wheeler en Polaris Slingshot We noemen zoal twee wielen vóór maar slechts eentje achter, een uiterst knusse cockpit met eigenlijk slechts plek voor drie billen en bedacht met maar één doel voor ogen: authentiek rijplezier bieden. Tot zover de overeenkomsten tussen het trio.Ohw wacht… we vergeten de prijs van de Vanderhall Venice als vierde gelijkenis. Althans in vergelijk met de Slingshot. Ook die heb je namelijk al voor minder dan 25 mille. Een koopje! Van de Morgan kan dat helaas niet gezegd worden. Die vergt namelijk het dubbele.De Venice is dus al langer verkrijgbaar. Maar deze Speedster is nieuw. Het bijzondere daaraan? Wel, instappen en wegrijden betekent jij en de Speedster samen één. Meer plek is er namelijk niet. Een speciale tonneaucover ontneemt de normaliter tweede zitplaats. Of het volledig in het sigarendesign geïntegreerde deksel afneembaar is voor het geval dat, zoals die van de Rolls-Royce Dawn, is niet bekend. Maar hé, die zogeheten Aero Cowling kost dan weer evenveel als een hele Speedster.Vanderhall heeft de Speedster in elk geval bedoeld om solo van te genieten. Gaat goedkomen, dat zie je zo. Los van de historische aankleding en details beschikt de Venice Speedster over ene 1.4 liter turbomotor met 182 pk. Een zestraps-automaat (dat is dan weer jammer) zorgt voor de overbrenging naar die ene, brede achterband. Over het prestatiepotentieel hoef je je dan weer geen zorgen te maken. Dat zit wel snor, gezien de Speedster niet bijster veel zal wegen. Toch meer snelheid gewenst? Vanderhall heeft nu al de Venice R en Speedster R aangekondigd.