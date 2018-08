Deze Audi Q3 ken je nog niet

Een patent is een lastig fenomeen. Autofabrikanten dienen ze te pas en te onpas in. Soms krijgen ze een vervolg in de vorm van een heus productiemodel, soms verneem je er nooit meer wat van. Maar dan is het ontwerp van een auto in elk geval afgeschermd denken de autofabrikanten. Grappig, want niet zelden verandert het merk in kwestie ondertussen nog allerlei (kleine) dingen aan het design voordat er groen licht wordt gegeven. Daardoor vraag je je af hoe betrouwbaar patenten als concreet voorproefje nu echt zijn. En dat maakt het des te lastiger een vinger op octrooien als deze te leggen.Dat het om tekeningen van de gloednieuwe Audi Q3 gaat is zeker. Weinig nieuws onder de zon denk je dan. Toch? Misschien toch niet, want het opvallende is dat deze patenten pas op 10 juli 2018 zijn ingediend. Slechts weken vóór de onthulling van de nieuwe Audi Q3. Normaliter is dat jaren van tevoren.Er moet dus wel iets speciaals zijn aan deze Q3. Maar wat dan?! Het enige dat wij kunnen ontdekken zijn de wielen. Deze sierden ooit onder menig RS-model. Dit zou kunnen suggereren dat we hier naar de snelle SQ3 zitten te kijken. Echter de rest van het exterieur oogt dan weer braver dan de zopas geïntroduceerde versies . Kortom, we tasten nogal in het duister.