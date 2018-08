Design BMW X7 ligt vast 2 augustus 2018

Voor wie de X5 warempel aan de krappe kant vindt of gewoonweg zo groot mogelijk wil rijden is er straks de X7. Een conceptcar daarvan passeerde al de revue, evenals diverse spyshots van prototypes. En nu is zijn er ook patenttekeningen van BMW's aanstaande SUV-vlaggenschip. Gelekt uiteraard.





Vóór 2019

Dat laatste is niet zo gek, want de Duitsers beloven keer op keer dat de X7 de nieuwe aanvoerder van het ganse modellengamma wordt. Ja, je leest het goed: de 7-serie Limousine moet er na decennia zowaar aan geloven. De beoogde concurrentie? De Range Rover, Mercedes GLS en natuurlijk ook de kersverse Q8 van Audi.



Nog dit jaar vindt de onthulling van de BMW X7 plaats. Ook zo benieuwd naar het officiële resultaat? Houd dan deze website nauwlettend in de gaten.

