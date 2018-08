Nederland nog steeds in beeld voor enorme Tesla-fabriek

Eventjes leek Elon Musk definitief zijn zinnen te hebben gezet op Duitsland. Maar uit nieuwe informatie blijkt dat Nederland nog altijd kans maakt.

Tesla wil binnen nu en een paar jaar een gigantische productiefaciliteit bouwen en operationeel hebben in Europa. Vanwege het al hebben van haar Europese hoofdkwartier in Nederland, te weten Tilburg, en het belastingklimaat heeft ons land goede papieren voor deze giga-fabriek, maar na een tweet van Musk werd duidelijk dat Duitsland de voorkeur geniet. Maar Nederland is wel degelijk nog altijd in de race. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van woorden uit monde van een Nederlandse overheidsfunctionaris.



Lelystad

Uit hetzelfde bericht blijkt dat Lelystad zich naar voren heeft geschoven als geschikte vestigingslocatie. Mocht Tesla toch voor Nederland kiezen, dan is het nog maar de vraag of de eerste paal in die polderstad geslagen zal worden. Musk wil namelijk dat zijn vierde grote fabriek nabij de Benelux-landen en zo dicht mogelijk tegen Franse grens komt te staan. Een locatie in wederom Brabant of Limburg lijkt daarmee logischer voor een faciliteit waar, als het aan Tesla ligt, duizenden 'huwelijken' worden voltrokken. Oftewel, jargon voor het samenkomen van carrosserie en aandrijflijn.