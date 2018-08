3D-configurator nu voor alle Audi-modellen

Wat begon als een proefballon in Nederland (kennelijk zijn wij Hollanders nogal audiovisueel ingesteld), is nu uitgerold in 25 landen en toepast op alle Audi-modellen. En dus is niet alleen de A4 in realtime te bekijken via de website van het merk, maar ook de Q2, A7 Sportback en de fonkelnieuwe Q8. Enkel de R8 valt buiten de driedimensionale boot, maar dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat de supercar enkel nog uit voorraad geleverd kan worden. Op de volgende generatie, die in aantocht is, past Audi geheid ook 3D-configuratie toe.Audi is bovenal trots op de gedetailleerde weergave van de online 3D-module. 'Vooral als het gaat om de individuele uitrustingsopties biedt onze nieuwe 3D-visualisatie de klant een zeer uitgebreid, gedetailleerd beeld van het gewenste model en ondersteunt het hun aankoopbeslissing,' zegt Thomas Orenz, projectmanager voor de Audi Visualization Engine bij Audi.In de nabije toekomst zal de 3D-carconfigurator een upgrade krijgen naar 4K en land specifieke achtergronden. Een zielsverlaten stuurweg op IJsland en een belichte tunnel zijn nu al beschikbaar. Ook zal het programma worden vertaald voor gebruik in de showroom van de Audi-dealer. Als aanvulling op de VR Experience