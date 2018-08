Skoda Karoq nu ook als opgeruigde Scout

Opvallend genoeg is de hoeveelheid kunststof rond de wielkasten gelijk aan de burgermansversie – dat was vroeger wel anders . Maar een potige skidplate voor- en achteraan, een extra strip over de zij-skirts en stoerder uitgevoerde wielen geven de Skoda Karoq Scout alsnog een ruigere uitstraling. Zilverkleurige spiegelkappen en een handvol Scout-logo's doen de Tsjechen er ook nog bij en voor minder dan 18 inch lichtmetaal doet deze Karoq het af-fabriek niet.In het interieur pakt het speciale model uit met bruine decoratie, waarvan de sierdelen in de portieren uit echt hout opgetrokken lijken te zijn. Daarnaast is iedere Scout – uiteraard – voorzien van 4x4-aandrijving. Motorisch is er keus uit de 150 pk sterke 1.5 TSI-benzine en twee 2.0 liter diesels, goed voor 150 of 190 pk. Kopen? Dat kan in 2019.